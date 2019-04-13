دراسة: حليب الأمهات البدينات يزيد من وزن الطفل وينذر بالإصابة بالسكري

أكدت دراسة حديثة أجريت في مركز جوسلين للسكري، أن حليب الأمهات المصابات بالسمنة يساهم في زيادة وزن أطفالهن.
وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition"، ووفقًا للدراسات التي نشرتها مجلة التغذية الأمريكية، فإن حليب الأم البدينة يساهم في إصابة الأطفال بالسمنة التي تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري ومجموعة من المضاعفات الصحية الأخرى.
وبسبب حليب الأم المصابة بالبدانة، الذى يحتوى على ثلاثة أنواع من الكربوهيدرات المعقدة التي يمكن أن تؤثر على الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية، وتساهم في زيادة وزن الطفل مع مرور الوقت يعاني الطفل من زيادة الوزن أو السمنة.
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