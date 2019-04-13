رضوى الشربيني لفتاة تركها حبيبها: "اوعي تترجيه .. كده هتكوني ذليلة"

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن إحدى الفتيات أرسلت لها رسالة استغاثة بعد هجر حبيبها لها، حيث ذكرت أن هذه الفتاة قد دخلت في علاقة حب شديدة، وتألمت كثيرًا في تلك العلاقة رغم تعلقها الشديد بحبيبها، ولكن مع مرور الوقت أصبح يمل منها ولا يشعرها بالاهتمام مثل البداية.

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، الذي يُعرض على قناة "CBC سفرة": "بعد شوية وقت ابتدى هذا الشخص ينفر منها، بعد شوية أنهى العلاقة"، موضحة أن الشخص قام بذلك ولم يدرك أثر إنهاء هذه العلاقة على هذه الفتاة.

وتابعت: "البت راحت اتحايلت عليه واترجته يرجع لها، وقالت له اللي عاوزه تعمله فيا اعمله بس أهم حاجة متسبنيش، ولكن الشخص رفض، مكانش عنده رحمة، أو يمكن محبهاش".

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وأكدت الإعلامية أنها لا تجد حلا لهذه المسألة ولكن يجب على الفتاة أن تضع نفسها في كفة وحياة الشخص في كفة أخرى، ثم تدرك مدى أهمية ذلك في حياتها، بمعنى "هل حياة الشخص ده أهم من حياتها ولا لأ؟"، موضحة أنه من الأفضل عدم استعطافه مرة أخرى، لأنها ستصبح ذليلة ومكسورة إذا تمادت في ذلك.

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