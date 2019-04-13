"القومي للمرأة" يهنئ الرائد شريهان أبو الخير لمنحها ميدالية الأمم المتحدة

وجَّه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الرائد شريهان أبو الخير رشدي محمد، التي كانت من بين 51 ضابطا من قوات حفظ السلام العسكريين من مختلف البلدان الذين كرمهم الفريق إلياس روديغيس مارتينز فيلهو، قائد قوة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بمنحهم ميدالية الأمم المتحدة، في الاحتفالية التى أقيمت الاثنين 8 أبريل بمقر القوة في غوما.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بالتكريم الذي حصلت عليه الضابطة المصرية والتي انضمت إلى قوات حفظ السلام بالكونغو في 22 أبريل 2018، معربة عن بالغ سعادتها بالدور المهم الذي تقوم به سيدات مصر وفتياتها في قوات حفظ السلام، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أثبتت نجاحها ودورها الفاعل في جميع المجالات وقدرتها على تحدي كل الصعاب لكي تصل إلى حلمها بدون تردد، متمنية للرائد شريهان أبو الخير التوفيق والنجاح، ومشاركة أكبر وأوسع للمرأة المصرية في قوات حفظ السلام خلال الفترة المقبلة.

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يذكر أن وزير الخارجية المصرية سامح شكري، قد أشار في عام 2018 إلى أن حوالى 3000 من الرجال والنساء المصريين يشاركون ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو ومالى وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور.

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