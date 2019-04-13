انطلاق ندوة "حقوق الطفل في قوانين الأحوال الشخصية" بحضور نواب برلمانيين

بدأت فعاليات ندوة "حقوق الطفل في قوانين الأحوال الشخصية" مساء اليوم، التي تنظمها الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بالتعاون مع ملتقى بيوت مصر، في مكتبة 6 أكتوبر العامة.

وتهدف الندوة الى إلقاء الضوء على حقوق الطفل المصري في قوانين الأحوال الشخصية وأضرار القانون الحالي علي الطفل والأسرة وحقه في الرعاية المشتركة، ومدى مطابقة القوانين الحالية للمعاهدات والمواثيق الدولة التي صدقت عليها مصر.

وشارك بالندوة النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ومقدم أحد تعديلات قانون الأحوال الشخصية، والدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، ودعاء عباس رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، والدكتورة صافيناز المغازي، استشاري الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشار القانوني عبدالمعين حزين عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، والمستشار وائل الشربجي قاضي بمحكمة الأسرة.

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