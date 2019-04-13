عقب الذبحة الصدرية.. جوهرة بإطلالة صيفية جديدة

شاركت الراقصة الروسية، جوهرة، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت "جوهرة" بإطلالة صيفية، مرتدية "جمبسوت" جينز، كشقت عن أجزاء من ساقيها، مع "هاف ستوميك" باللون الأبيض، واعتمدت على الشعر المنسدل، التي زينته بـ "فيونكة".

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وتعد تلك الإطلالة، هي الأولى عقب الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

وكانت الراقصة الروسية جوهرة أعربت، مؤخرًا عن استيائها من الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة، عن حبسها عام، مؤكدة أن تلك الأقاويل عارية تماما من الصحة.

وعن سبب عدم إحيائها حفلات زفاف وأفراح خلال الفترة الماضية، فأكدت جوهرة لـ"الوطن" أن السبب في ذلك الأمر ليس كما مزعم أنها محبوسة أو هاربة، ولكن بسبب إصابتها بذبحة صدرية جعلتها غير قادرة على الحركة أو الحديث، ما أدى إلى تعطيل نشاطها الفني.

وعاقبت محكمة جنح الجيزة الراقصة الروسية جوهرة بالحبس عام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، والرقص ببدلة شبه عارية.

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