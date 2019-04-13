حازم إمام في "سيلفي" مع وزيرة السياحة: زميلة مدرسة وفصل واحد

نشر حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، صورة جديدة له، بصحبة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية، الذي أُقيم أمس، تحت سفح الأهرامات.
وعلق "إمام" على الصورة المنشورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط زميلة مدرسة وفصل واحد".
وأُقيم حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 تحت سفح الأهرامات بمدينة الجزيرة، بمشاركة 24 دولة، بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن رموز الكرة المصرية والأفريقية، وحضر حازم، بصحبة والدته الدكتورة ماجى الحلواني، والتي تألقت بملابس رسمية سوداء، مع حجاب بسيط باللون "الرصاص" وإكسسوار مميز.
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