لندن فرشاة جديدة بتقنية "الأيونات"للتخلص من الشعر المجعد

القاهرة - لايف ستايل
ربما أضاعت كثير من السيدات والفتيات أموالهن على شراء أنواع مختلفة من الشامبوهات والأمصال، في مساعيهن لتنعيم وتحسين مظهر شعرهن المجعد، وبينما قد يحدث تحسن لبعض منهن، لكن الأمور لم تكن على ما يرام بالنسبة لبعضهن الآخر، وربما ستنتهي تلك المشكلة مع الكشف عن فرشاة شعر مبتكرة يمكنها إعادة خصل الشعر لبريقها الطبيعي عبر إضافة أيونات سالبة مرة أخرى للخصل وتنعيمها تمامًا.
هذه الفرشاة التي وصفت بـ "المعجزة" بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" يمكنها في الوقت نفسه أيضًا تنعيم الشعر المقصف، تقليل أضرار السمع وجعل الشعر ألمع وأكثر نعومة.
وقد حظيت الفرشاة بإعجاب كثير من السيدات اللاتي قمن بتجربتها وسجّلن إعجابهن بها فيما نشروه عنها على السوشيال ميديا وعلى موقع الشركة المنتجة، وتركزت التعليقات حول فكرة حداثتها وفاعليتها في تنعيم الشعر المجعد واستحقاقها ثمنها بالفعل.
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