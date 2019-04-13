تعرف على كيفية الحصول على بشرة متوهّجة كالبلّور

بعدما كشفنا لكِ عن تقنية Yoga Skin للحصول على مظهر طبيعيّ من خلال تطبيق المكياج، ها نحن اليوم سنخبركِ عن صيحة جديدة تعرف باسم Buttery Skin، والتي اشتهرت بها خبيرة المكياج Isabelle De Vries. نساء عدّة جرّبن هذه التقنية للحصول على بشرة متوهّجة كالبلّور من خلال تطبيق المكياج. لتتعرّفي أكثر على هذه الصيحة الجمالية، تابعي قراءة السطور التالية:

ما هي صيحة البشرة الزبدية Buttery Skin؟

إن صيحة البشرة الزبدية Buttery Skin، هي شبيهة بالبشرة الزجاجية التي اجتاحت مواقع التواصل في العام 2017، لأنّها تمنح بشرة متألّقة ومتوهّجة أيضاً. يكمن الإختلاف بين هاتين التقنيتين، في أن البشرة الزجاجية ترتكز بشكل كبير على روتين العناية بالبشرة، في حين أن البشرة الزبدية هو أسلوب مكياج محدّد، بحسب ما أشارت إليه خبيرة المكياج Isabelle De Vries.

أوضحت الخبيرة أن تقنية Buttery Skin تقوم على إخفاء عيوب البشرة وليس تغيير ملامح الوجه. كما أشارت إلى أنّها توصّلت إلى مصطلح البشرة الزبدية لأنّ هذه التقنية تعطي ملسماً ناعماً تماماً كالزبدة.

ما هي الخطوات الأساسية للبشرة الزبدية للحصول على وجه متوهّج وخالي من العيوب؟

تقوم هذه التقنية على تطبيق العديد من مستحضرات المكياج، أي خلق طبقات عدة للحصول على بشرة ناعمة الملمس، متوهّجة وخالية من الشوائب.

الخطوة الأولى: تحضير البشرة

نظّفي بشرتكِ جيداً من خلال استخدام مضادات لتقشير البقع الجافة وزيادة التوهّج. بعدها قومي بتطبيق ماسك مرطّب يحتوي على حمض الهيالورونيك.

الخطوة الثانية: استخدام البرايمر

طبّقي البرايمر على كامل بشرتكِ لتثبيت المكياج والحصول على وجه مضيء.

الخطوة الثالثة: مزج كريم الأساس مع الهايلايتر

قومي بمزج كريم الأساس مع الهايلايتر السائل لمنحكِ مظهر متوّهج.

الخطوة الرابعة: تطبيق كونتور الوجه، البلاش والهايلايتر

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عند تطبيق مكياج كونتور الوجه، استخدمي المستحضر الذي يأتي على شكل بودرة. بعدها طبّقي بودرة الخدود والهايلايتر ذات التركيبة السائلة، حتّى تبقى بشرتكِ كريمية ورطبة.

الخطوة الخامسة: استخدام اللومينايزر

طبّقي اللومينايزر فوق الخدين والجفون للحصول على لمعان لا مثيل له.

الخطوة السادسة: رش الرذاذ المثبّت للمكياج

الخطوة الأخيرة للحصول على البشرة الزبدية هي رش الرذاذ المثبّت للمكياج على كامل وجهكِ، لمنحكِ مظهراً رطباً ولامعاً.

صور النساء اللواتي طبّقن تقنية Buttery Skin

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