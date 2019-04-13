يتجاهلها معظم الرجال والنساء.. 20 علامة تدل على الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

السرطان هو مرض العصر، ويعد ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم بحسب منظمة الصحة العالمية، وتحدث ثلث وفيات السرطان بسبب سلوكيات الغذاء. كما أن الاكتشاف المبكر للمرض يُساعد بنسبة كبيرة على التعافي منه.

ووفقًا لموقع "Medical News Today" البريطاني فهناك أكثر من بعض الأعراض الشاعئة التي تدل على الإصابة بالسرطان، والتي يتم تجاهلها عادة من قبل الرجال والنساء.

- آلام العظام

سواء كان ألما شديدا أو بسيطا، فإن أي ألم بالعظام يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان العظام، وكذلك التورمات والكسور، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

- الطفح الجلدي

يعد الطفح الجلدي كالحساسية أو الالتهابات، عرضا مشتركا لكثير من الأمراض، كما يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا"، حيث تتسبب كرات الدم المصابة إلى تعطيل إنتاج الصفائح الدموية، وتمنع الشعيرات الدموية من تسريب الدم بشكل طبيعي خلال الجلد، لذا، تظهر بقعا حمراء أو أرجوانية أو بنية صغيرة على الجلد.

- آلام العين

قد يكون الألم الذي يصيب العين أو ما حولها أن يكون علامة على سرطان العين، وكذلك رؤية ظلال وومضات من الضوء أو عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر.

- الصداع المتكرر

يداهم أغلبنا الصداع من وقت لآخر، لكن إذا لاحظت أي نمط غير عادي من الصداع أو تصاعد في شدته، قد يكون ذلك علامة على وجود ورم في المخ.

- الشعور بحرقة في القلب

يمكن أن تكون نوبات الحرقة المتكررة أو الشعور المستمر بالألم في الصدر من علامات الإصابة بسرطان المرئ أو المعدة.

- شدة آلام الدورة الشهرية

من بين مقدمات الإصابة بسرطان بطانة الرحم، زيادة آلام الدورة الشهرية عن المعتاد، أو وجود نزيف في الفترات ما بين الدورة الشهرية والأخرى.

- تغيرات الثدي

من بين أكثر العلامات شيوعا، هي التغيرات التي تلاحظها المرأة في الثدي قبل تشخيص إصابتها بالسرطان.

- التهاب الثدي

بالنسبة للنساء، يمكن أن يكون التهاب الثدي وإحمراره أو الشعور بالحرارة أو التورم، علامة على الإصابة بسرطان الثدي.

- تورم الخصية

إذا كنت تعاني من تغيرات غير معتادة في الخصيتين، مثل التورم، فعليك زيارة طبيبك فالخصيتان المتورمتان سواء مصحوبة بألم أو بدون ألم، يمكن أن تكون بسبب الإصابة بسرطان الخصية.

- صعوبة البلع

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تقترن صعوبة البلع غالبًا بسرطان الحلق، لكنها قد تكون إحدى علامات الإصابة بسرطان الرئة، كما يمكن أن تكون التغييرات الصوتية، مثل أن يكون الصوت أجش اكثر من المعتاد، أو الشعور بضغط على منطقة الحلق، علامات مبكرة على الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

- فقدان الوزن غير المبرر

إذا كنت تفقد الوزن من دون إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أو القيام بممارسة التمارين الرياضية، قد يكون السبب وراء ذلك الإصابة بسرطان القولون أو المعدة.

- اضطرابات المعدة

الجميع يصاب باضطرابات المعدة، لكن التشنج أو الألم الشديد بالمعدة قد يشير إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

- الصفير المصاحب للتنفس

من بين أولى العلامات على الإصابة بسرطان الرئة هي الصفير المصاحب للتنفس، أو عدم القدرة على التقاط الأنفاس بأريحية، والتي يمكن أن تكون ناتجة أيضًا عن الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

- الانتفاخ والغازات

زيادة الغازات في المعدة أو الانتفاخ من الممكن أن يشير إلى عدد من أمراض الجهاز الهضمي، وكذلك سرطان المبيض والقولون.

- مشاكل الأمعاء

إذا كنت تعاني من الإمساك والإسهال والتغيرات في البراز لأكثر من يومين، فعليك التحدث مع طبيبك، قد يكون السبب سرطان القولون والمستقيم.

- صعوبة التبول

من بين علامات الإصابة بسرطان البروستاتا صعوبة التبول، أو عدم القدرة على التبول رغم الحاجة الشديدة، كذلك قد يكون عدم القدرة على إيقاف تدفق البول حتى الذهاب إلى المرحاض من بين تلك العلامات.

- مشاكل الانتصاب

من بين العلامات الشائعة لتقدم الإصابة بسرطان البروستاتا صعوبة الانتصاب أو عدم استمراره خلال العلاقة الحميمة.

- الاجهاد

قد تسبب قلة النوم الشعور بالاجهاد والتعب، لكن عند الإصابة بالسرطان يكون الشعور بالاجهاد مضاعفا، كما يمكن أن تسبب عدة أنواع من السرطان هذا الشعور بالضعف الشديد.

- الحمى

يمكن أن يكون ارتفاع درجات الحرارة المتكرر علامة على الإصابة بسرطان الدم، حيث يتسبب في أن يضخ نخاع العظام كرات دم بيضاء غير طبيعية، ما يؤثر على قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

- ظهور علامات في الأظافر

قد يشير وجود خط بني أو أسود، أو بقعة أسفل الأظافر إلى الإصابة بنوع من سرطان الجلد يسمى "subungual melanoma"، وهو نوع من سرطان الجلد تحت الأظافر.