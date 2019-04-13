بـ5 خطوات يمكنك إدخار الأموال لتربية أطفالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تُعد تربية الأطفال أمر شاق للغاية ويحتاج إلى كثير من التدابير، من شأنها توفير القدر المالي الكافي للإنفاق عليهم، لذا يرغب العديد ممن يحرصون على مستقبل أبنائهم على إدخار3 الأموال لأطفالهم.

وفي هذا الموضوع نعرض لكم بعض الأساليب التي من الممكن أن تخفف من الأعباء المادية لتربية الأطفال- وفق ما نشره موقع "Cnbc".

- شراء الأشياء متعددة الأغراض

اشتر دائمًا الأدوات والأثاث التي تقوم بأكثر من عمل في نفس الوقت مثل "الدولايب" التي تحتوى على خزانة فذلك سوف يوفر المال والمساحة.

- لا تستعجل في شراء الملابس

لا تشتر الملابس مسبقًا لأنك لا تعلم الوتيرة التي سينمو طفلك بها، إنما قم بشراء الملابس للفصل الحالي فقط.

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- الحرص على أخذ الأشياء الضرورية دائمًا معك

ابق حقيبة العناية بالطفل معك في السيارة والتي تحتوي على جميع ما تحتاجه لكي لا تضطر لشراء أي شىء بشكل مفاجىء.

- اطلب عينة مجانية قبل شراءك أي شىء

لكي لا تضطر لصرف مبالغ على أشياء عالية السعر ولا تناسب طفلك، عليط بطلب عينة مجانية من أي شىء تريد أعطاءه لطفلك.

- جرب البرامج الترفيهية المجانية

حاول إيجاد البرامج الترفيهية المجانية للأطفال وذلك لتجنب دفع مبالغ عالية لنفس النشاطات المجانية.