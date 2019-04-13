بنات الأهلي الصغار في المدرجات: "هنجيب 6 أجوال ونروح مبسوطين"

تزين استاد برج العرب في الإسكندرية، بجماهير النادي الأهلي، التي جاءت من كل مكان لمؤازرة المارد الأحمر، اليوم، في مهمة صعبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأطفال المحبين للنادي الأهلي أصروا على حضور اللقاء، لمؤازرة المارد الأحمر، برفقة أهلهم، وهو ما نشأوا وتربوا عليه.

"الأهلي هيكسب 6-0".. كلمات بسيطة خرجت من الطفلة "ساندرا أنور" الأهلاوية الصغيرة، متمنيه فوز أبناء صالح سليم، لتعود إلى منزلها سعيدة، على حد قولها.

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إلحاح كبير من ابنة الأهلي الصغيرة لحضور اللقاء برفقة أبيها، بحسب حديثها لـ"الوطن": " قولت لبابا هاجي معاك، عايزة أشوف الأهلي وهو بيكسب".

لم تأت الصغيرة رفقة ابيها فقط بل اصطحب شقيقتها "سمية أنور"، لدعم الأهلي في محنته، وتقول سمية: "حاسه إن الأهلي هيكسب.. وهنفرح".

وترى الطفلة "سمية" أن الفوز بـ6 أهداف هو أمنية صعبة المنال ولكن "الأهلي حديد" على حد قولها، ويستطيع الفوز في اللقاء، مشيرة إلى أنها اختارت التواجد في مدرجات التالتة شمال خصيصا: "أصل أنا جاية أشجع مش جاية أتفرج".

وكان الأهلي، قد خسر مباراة الذهاب أمام صن داونز في بريتوريا بخماسية نظيفة، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بـ6 أهداف دون رد من أجل عبور ربع نهائي البطولة واستكمال المشوار.

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