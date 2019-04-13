فرقة "فابريكا" أوزان زائدة فوق سفح الهرم.. والمدير: "إحنا مش رفيعين"

على خشبة مسرح مثبت على سفح الأهرامات، مزين بإضاءات متعددة الألوان تسر الناظرين المصريين والوافدين من مختلف دول "القارة السمراء"، في مشهد مهيب يليق بتنظيم مصر لحفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019، يتخللها ظهور 24 شاب وفتاة في استعراض غنائي، بإطلالات رياضية متعددة، تبرز عدم تمتعن بالرشاقة المعتادة لمقدمي العروض الاستعراضية، في فقرة لا تتجاوز الـ4 دقائق، تسببت في موجة من الانتقادات اللاذعة.

رغم كونها فقرة غنائية لم تتعدى الـ4 دقائق، إلا أنها كانت محل سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الفقرة التي قدمتها فرقة "فابريكا" في حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية الذي أقيم على سفح الأهرامات أمس.

رواد مواقع التواصل، انتقدوا الأوزان الزائدة التي ظهر بها فريق "فابريكا" على حد تعبيرهم، مؤكدين أنهم كان يجب عليهم أن يظهروا بشكل رشيق ورياضي، لا سيما أنهم يمثلون مصر في حفل دولي تتجه إليه أنظار العالم.

كواليس مهمة سبقت "العرض المثير للجدل"، يرويها أحمد زكي مدير أعمال فرقة "فابريكا" المشاركة في الحفل لـ"هن"، الذي قال إنهم أبلغوا باختيارهم من الشركة المنظمة للحفل والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للمشاركة في الحفل، قبل 5 أيام من الفعالية، ما تسبب في عدم توافر الوقت الكافي للاستعداد، "الاستعراض الواحد بنقعد نظبطله شهر على الأقل".

14 ساعة يوميًا، أمضاها أعضاء "فابريكيا" في تسجيل 4 أغاني باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ولغتين محليتين أفريقتين من مدغشقر والسنغال، والتدريب على استعراضات بسيطة، تعبر عن الثقافات المختلفة، كحركة "بفانا بفانا" السنغالية الشهيرة، والتي رُجعت مع الشركة المنظمة وبالتنسيق مع "الكاف"، ليختاروا ارتداء تيشرتات الـ24 منتخب المشاركين في "الأمم الأفريقية"، والتي استغرقت جهدًا كبيرًا في إيجادها، "أكيد مش سهل تنزلي تشتري فانلة لمنتخب السنغال في مصر، لذلك التيشريات كانت مش مضبوطة من حيث المقاسات".

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"إحنا مش راقصين محترفين ولا فرقة رضا علشان نطلع رفيعين".. رد مختصر لـ"زكي" حول "السخرية" من ظهور أعضاء "فابريكا" بأوزان زائدة، فهم مؤسسة غنائية في المقام الأول تقدم حركات استعراضية حركية غير معقدة.

"اللي بيقولوا لازم نبقى سمباتيك في حدث رياضي، أوضحلهم إن ديه فرقة غنائية على هامش حدث رياضي، ده غير أن في مديرين فننين دوليين تخان"، بحسب زكي.

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لم يكن حفل القرعة الأول لفريق "فابريكا"، بل سبقه العديد من الفعاليات التي شاركت فيها الفرقة ممثلة عن مصر، بينها حفل بمؤتمر التنمية الأفريقية المستدامة في فبراير الماضي، بحضور رئيس الوزراء المصري ومجموعة من الوزراء الأفارقة، بالإضافة إلى تقديم فقرات غنائية في برامج تلفزيونية شهيرة مثل "معكم منى شاذلي"، إلى جانب حفل إطلاق أول موبايل مصري، واحتفال تكريم المنتخب المصري للمشاركة في فعاليات كأس العالم.

"تقريبا مفيش سفارة مغنناش فيها، لأننا بنعرف 6 لغات، ولم نتلقى في مرة تعليقًا سلبيًا واحدًا حول اختيارات الأغاني وطريقة تأديتها، لكن للأسف إحنا متعودين في مصر على التريقة الكتير"، بتلك الكلمات انتقد "زكي" الهجوم الذي تلقاه الفريق.

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ردود أفعال إيجابية تلقاتها "فابريكا" من الأفارقة الحاضرين للحفل، معربين عن سعادتهم باختيار استعراضات وأغاني بلهجاتهم، ليشعروا باحتفاء مصر بزيارتهم لها، "ركزنا على الجزئية دييه، لأننا عارفين تعرضهم للتنمر بسبب اختلاف البشرة، وإحنا كنا بنصالحهم".

"كان يمكن أن يظهر الحفل بطريقة أفضل من ذلك"، يقر مدير الفرقة أن العرض لم يكن في أفضل حالاته.

"فابريكا" مؤسسة فنية مستقلة، أطلقتها الدكتورة نيفين علوبة والمخرج المسرحي محمد أبو الخير في 2011، تقدم عروض المسرح الموسيقي، ويزيد عدد أعضاء فرقتها على الـ45 فنانا.

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