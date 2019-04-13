النجمات يشعلن السجادة الحمراء في حفل 2019 DVF Awards!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جمع حفل The DVF Awards في دورته العاشرة الذي أُقيم يوم الـ 11 من أبريل في متحف بروكلين، كوكبة من مشاهير ونجمات هوليوود، اللاتي أشعلن السجادة الحمراء بجاذبيتهن.

تأسس حفل DVF Awards في العام 2010 على يد مصممة الأزياء البلجيكية الأمريكية "ديان فون فورستنبرغ" ومؤسستها "Diller-von Furstenberg Family Foundation" وذلك بهدف تكريم ودعم السيدات الاستثنائيات اللاتي يبذلن جهودهن لتغيير حياة السيدات الأخريات وإلهامهن، بحسب موقع "dvf".

ويُقام في كل عام حفل جوائز DVF في نيويورك، كجزء من حدث " Women in the World conference "، كما يتم منح جوائز لـ 5 سيدات تكريمًا لجهودهن، بالإضافة إلى منحهن 50 ألف دولار تكريمًا لجهودهن وتحفيزهن على مواصلة أعمالهن.

وفيما يلي، نستعرض لكِ من صحيفتي "ديلي ميل" البريطانية، و "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، أبرز إطلالات مشاهير الحفل:

ديان فون فورستنبرغ

تألقت المصممة 72 عامًا صاحبة الحفل بثوب انسيابي براق مزين بألوان الفضي والأخضر والأبيض، ذي أكمام طويلة مميزة، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات ذات ألوان متناسقة مع ثوبها، وحذاء جذاب.

كوكو روتشا

أطلت العارضة الكندية الشهيرة 30 عامًا ببدلة فضفاضة بدرجة هادئة من الخوخي، في تصميم يجمع بين الأناقة والعصرية، كما أكملت إطلالتها بحذاء أسود أنيق وتسريحة بسيطة، مع مكياج لافت ذي آيلاينر قوي وأقراط جذابة.

كاتي بيري

كان الأزرق هو بطل إطلالة بيري (34 عامًا)، حيث اختارت فستانًا قصيرًا ذا نقشة مميزة سيطر عليها الأزرق، كما اختارت إكسسوارها وحذاءها باللون نفسه، بالإضافة إلى ميكاج عينيها الذي تميز بالأزرق أيضًا.

ويُذكر أنها تلقت جائزة Inspiration DVF Award تكريمًا لجهودها كسفيرة نوايا حسنة لليونيسيف ومدافعة عن حقوق المساواة لـ LGBTQ.

أليسون ويليامز

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بدت الممثلة الأمريكية 30 عامًا مفعمة بالحيوية في إطلالة ربيعية ناعمة تألفت من فستان فضفاض مزين بالزهور، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود أنيق ومكياج بسيط وتموجات ناعمة.

نادية مراد

حصلت نادية، وهي ناشطة حقوقية، يزيدية عراقية، على جائزة The International DVF Award، ويُذكر أنها حصلت على جائزة نوبل للسلام في 2018، وكانت إطلالتها بسيطة في الحفل، اعتمدت على فستان ذي نقشة بالأبيض والأسود.

جوليا ستايلز

بدت الممثلة الأمريكية 38 عامًا غاية في الجاذبية ببدلة باللون الأحمر الزاهي، نسقتها مع توب وحذاء لافت باللون الأبيض، كما اعتمدت تسريحة ذيل فرس ومكياجًا بسيطًا.

آريانا هافينغتون

لفتت مقدمة البرامج الإذاعية والصحفية الأمريكية ذات الـ 68 عامًا، الأنظار في الحفل ببدلة زرقاء غاية في الأناقة والجاذبية تميزت بتصميم الأوف شولدر.

نيكي هيلتون

اختارت نيكي 35 عامًا، شقيقة باريس هيلتون، فستانًا ذا كسرات تميز بلونه السماوي الذي عكس لون عينيها وأبرز جمالهما أكثر، كما تميز الفستان بحزام برتقالي، وكانت البساطة عنوان تسريحتها ومكياجها.