"الريش" يُحلق بكثافة في عروض الربيع والصيف

يبدو أنَّ موضة الريش تحلق بكثافة في عروض الربيع والصيف، وظهورها لا يقتصر على إطلالات الخياطة الراقية فقط بل تمّ تسجيل ظهوره في مجموعات الأزياء الجاهزة أيضًا.

ونرصد فيما يلي كيف يمكن للريش أن يضفي لمسات من التجدد على كامل الإطلالة.

وأبرز الأثواب المزينة بالريش لهذا الموسم، ذلك الذي ارتده العارضة الشهيرة كايا جيرير، وهو يعود إلى مجموعة دار شانيل من الأزياء الراقية.

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ويتزين هذا الثوب ذو اللون الزهري الفاتح بأزهار الكاميليا النافرة وبريش النعام على الكمين وأعلى التنورة.

وزينت دار بربيري معطف "الترنش"، الذي يُعتبر من قطعها الأيقونية، بالريش وحبات اللؤلؤ التي غزت أيضًا التنورة الرمادية التي رافقته. وقد أضافت هذه اللمسات طابعًا أنثويًا فاخرًا على هذه الإطلالة اليومية.

وتكرر ظهور الريش بعرض مارك جاكوبز في أكثر من إطلالة تميزت بالابتكار من حيث التصميم، القصات، خليط الألوان بالإضافة إلى الأحجام الضخمة التي غزت الأزياء بكل جرأة.

واعتمدت دار ريتشارد كوين على الريش لخلق تناقض في الإطلالة بين طبعة الأزهار الربيعية الملونة وبين الريش الحالك السواد الذي غطى القسم الأسفل منها.

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واختارت دار أوسكار دي لارينتا أن تزين الطابع العصري للجامبسوت بالريش، الذي انسدل من الصدر وصولاً إلى الخصر فالقسم الأسفل من الزي بأسلوب رومانسي مترف.

وخلطت دار توم فورد بين الدانتيل والريش في إطلالات عصرية تلونت بالأسود وتميزت بطابعها الغامض الأنيق.

واستوحت دار روشاس الفرنسية إطلالاتها من أناقة عشرينيات القرن الماضي، حيث كان استعمال الريش شائعاً بكثافة في مجال الأناقة. ولكنها أضافت على أزيائها لمسات عصرية تلبي احتياجات نساء اليوم في مجال البساطة.

ولم تكتفِ دار فالنتينو الإيطالية بتزيين أزيائها بالريش، ولكنها استعانت به أيضاً لتزيين القبعات الضخمة والأحذية الجلدية المسطحة التي كملت الإطلالات.

وجمعت دار لويفي الإسبانية بين الساتان والريش في أزيائها. وجاءت الأكسسوارات الجلدية على مستوى الحقائب، والأحذية، والياقات، والأساور لتزيد من التميز في الإطلالات.

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