تشكيلة جديدة من "سراويل السباحة" للرجال في 2019

لندن ـ لايف ستايل أُطلِقَت مؤخراً تشكيلة جديدة من سراويل السباحة القصيرة للرجال في 2019، وجاءت أنيقة التصميم بشكل كبير، فضلاً عن تصنيعها من خامة الليكرا، التي تبدو ممسكة على الجسم. اتسمت التشكيلة بصيحاتها الزاهية الجريئة وطباعاتها المرحة المبهجة، ويتوقع أن تروق للرجل الذواق الجريء. وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

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