في خطوات بسيطة.. كيف تحافظين على جمال شعرك في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرنا عادل:

تعاني بعض السيدات والفتيات - خاصة في فصل الصيف - من جفاف وتقصف الشعر، وذلك بسبب تعرضهن كثيرا لأشعة الشمس.. فإذا كنتِ معرضة لحرارة الشمس، يجب عليكِ الانتباه جيدًا إلى مجموعة النصائح التالية، من الدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية، وهي كالتالي:

- الاهتمام بالشعر يكون داخليًا وخارجيًا، فيجب عمل فحوصات طبية للتأكد من عدم الإصابة بالأنيميا، أو نقص في عناصر الجسم.

- الإكثار من تناول الخضار والفاكهة، ولا تنسى شرب الماء حتى لا تصاب بالجفاف في فترات ارتفاع درجات الحرارة.

- إذا كان الفرد يعاني من مشاكل في التغذية يجب الاتجاه إلى المكملات الغذائية.

أما خارجيًا فترى الدكتورة وفاء علم الدين، أنه يجب الابتعاد عن الحرارة مثل السشوار والمكواة الكهربائية المؤذية لصحة الشعر، وخصوصًا الأطراف، مشيرة إلى ضرورة التخلي عن الصبغات المتكررة لأنها مرهقة لصحة الشعر وبوصيلاته.

ونصحت استشاري الأمراض الجلدية الفتيات باتباع نظام أسبوعي لشعر آمن في الصيف:

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- استعمال حمام زيت للشعر وهو جاف من مرتين إلى ثلاث مرات حسب نوع الشعر سواء جاف أو دهني، واستخدام زيوت طبية مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو الجرجير، وتترك من ساعة إلى ساعتين.

- عمل حمام كريم لأطراف الشعر عقب غسله لمدة 5 دقائق فقط.

- تمشيط الشعر بفرشاة مصنوعة من الخشب أو العاج، بأسنان واسعة لتجنب تساقطه، على أن يبدأ التمشيط من الأسفل إلى الأعلى.

- حمام بخار مرة أسبوعيًا لتوسيع الأوعية الدموية لفروة الرأس، وبوصيلات الشعر لتنفسها جيدًا وسهولة إمدادها بالمواد المغذية.

- استخدام شامبو خالي من المواد الكميائية.

- إذا كنتِ على البحر لا تعرضي شعرك كثيرًا للمياه المالحة أو حمام السباحة الذي يحتوي على الكلور.

- عليكِ استخدام سيرم أو مرطب للشعر مناسب لنوعية شعرك، ويجب أن يقتصر وضعه على أطراف الشعر فقط.