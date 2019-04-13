"إزاي تقضي إجازة شهر العسل بـ12 ألف" في لبنان.. تفاصيل ونصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري

مع اقتراب موسم الزواج خاصة في فصل الصيف، يشغل مكان قضاء شهر العسل حيزًا كبيرًا من تفكير شريكا الحياة.. في السطور التالية سنتعرف على لبنان، التي تتميز بطبيعتها الساحرة ومناخها المعتدل، كوجهة سياحية خارجية للعديد من العرب، إذ يمكنكما قضاء شهر عسل سعيد بها.

في البداية، عند التفكير في السفر يشغل بال المقبلين على هذه الخطوة "كم ستكلفني الزيارة؟"، وللإجابة على هذا السؤال وأكثر يمكنكما قراءة السطور التالية:

- تتراوح أسعار تذاكر الطيران من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه للفرد الواحد، وذلك على حسب شركة الطيران ودرجة الحجز.

- تتميز بيروت العاصمة بفنادقها المميزة، وأشهرها: "الهيلتون، والفور سيزون، وإنتركونتينال لبنان، وموفنبيك"، وتتراوح أسعار الغرفة من 5 آلاف جنيه مصري إلى 8 آلاف تشمل الإفطار والعشاء لشخصين فقط من 4 إلى 7 أيام.

- أما بالنسبة إلى زيارة الأماكن السياحية والطبيعية والتنزه والتنقلات الداخلية، فيجب عليكما توفير مبلغ مالي معكما يتراوح من 5 إلى 9 آلاف جنيه.

ما أهم الوجهات السياحية التي يمكننا زيارتها؟

1 - صخرة "الروشة"، هي من أهم المعالم السياحية التي تتميز بها لبنان في كورنيش بيروت، وتعتبر من أهم الأماكن الطبيعية التي تستقطب عدد كبير من الزائرين في العطلات خلال فترة المساء، وفي الصباح يأتي الزائرين لأخذ صور تذكارية عندها.

2 - "مغارة جعيتا"، هي مغارة مكونة من عدة كهوف من الحجر الجيري الكارستالي، وتقع بها الكهوف في وادي نهر الكلب في مدينة جعيتا على بعد 18 كيلومتراً من العاصمة اللبنانية بيروت.

3- "شلالات مغارة الجسور الثلاثة"، وتندرج مدينة عيون السمك الواقعة في منطقة عكار على خريطة لبنان السياحية لما تتضمن من مناظر طبيعية جميلة ونشاطات رياضية كثيرة، وتتميز بكثرة ينابيعها وبالأنهار والشلالات.

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4 - سلسلة "جبال اللقلوق"، الجبال الأكثر شهرة في مدينة جعيتا بسبب تساقط الثلوج بها في الشتاء، فهي من أهم الجبال للتزلج على الجليد في لبنان.

ويمكنكما زيارة الأمكان التاريخية التالية:

1 - جبل" بيبلوس"، وهي من أقدم المدن في العالم، وتضم مباني وقلعة أثرية ساحلية تروي حكاية المنطقة منذ آلاف السنين، وبها سوق قديم للآثار والتحف.

2 - "معبد جوبيتر"، بمدينة بعلبك يعتبر أهم دعائم السياحة اللبنانية، حيث تقام فيه مهرجانات بعلبك الدولية سنوياً، وتجذب العدد الأكبر من السياح العرب والأجانب، وتستقطب أهم الأعمال المسرحية والموسيقية، وأبرز الفنانين العرب والأجانب.

3 - قلعة المسيلحة، قلعة تاريخية تقع قرب بلدة حامات اللبنانية، وهي معروفة لدى اللبنانيين إذ كانت مطبوعة على ورقة النقد من فئة 25 ليرة التي كانت متداولة قبل الحرب الأهلية اللبنانية. .

نصائح ضرورية:

نسمة سمير، مصرية قضت شهر العسل في لبنان، قالت لمصراوي، عن الزيارة إن شعب لبنان من أفضل الشعوب العربية في الترحاب والكرم، وعن زيارتها قالت:

- إذا اخترتم بيروت كوجهة لقضاء شهر العسل، يجب ألا تزيد فترة بقائكما فيها عن 5 أيام كحد أقصى لأنها بلد صغير المساحة.

- التوقيت الأفضل لزيارة لبنان يكون في فصل الصيف من شهر يونيو إلى يوليو إذا كنتم تبحثون عن الاستمتاع بالبحر وصيفها، وفي فصل الشتاء بين شهري فبرايل ومارس لمحبي التزلج على الثلج.

- عند شراء أغراض أو هدايا عليكم عدم التسرع، وأن "تفاصل في السعر".