تبييض البشرة بأفضل الخلطات الطبيعية المجربة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - تبييض البشرة خطوة مهمة جداً عليك القيام بها قبل حلول الصيف، وذلك لتنعمي في هذا الفصل المليء بالمناسبات والسهرات والنشاطات، ببشرة بيضاء ناصعة خالية من الشوائب والبقع السوداء، مما ينعكس إيجاباً على إطلالتك عموماً.

لذلك، سنقدم لك أفضل الخلطات الطبيعية المجربة التي تمتلك قدرة كبيرة على تبييض البشرة بسرعة فائقة.



خلطة البرتقال والزبادي

اخلطي جيداً كوباً من الزبادي مع ملعقة كبيرة من عصير البرتقال وملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم ادهني وجهك بالخليط واتركيه لمدة ربع ساعة، بعدها اغسلي وجهك برفق ونشفيه بفوطة قطنية ناعمة.



خلطة الطماطم

اطحني حبة طماطم كبيرة مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي في الخلاط الكهربائي، من ثم ادهني وجهك بالخليط واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعدها اغسلي وجهك بالمياه الباردة.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة مرتين أسبوعياً لتحصلي على نتائج سريعة.



خلطة النشا

في وعاء على النار، ذوبي النشا بقليل من الماء وأضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد، حركي الخليط على نار هادئة حتى الحصول على مزيج شبيه بالجل. بعدها ارفعي الخليط عن النار وضعيه في الثلاجة حتى يبرد، من ثم ادهني وجهك به واتركيه حتى يجف، بعدها اغسلي وجهك جيداً بالمياه الباردة.



خلطة الكركم الأبيض

امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم الأبيض مع ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون، من ثم ادهني وجهك بالمزيج واتركيه لمدة ربع ساعة، بعدها اغسلي وجهك بلطف بالمياه الدافئة. لكن انتبهي من التعرض لأشعة الشمس خلال تطبيقك هذه الوصفة.

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