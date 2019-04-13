كيف تعرفين شكل الأظافر المناسب لك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - إن اختيار طلاء الأظافر المناسب ليس القرار الوحيد الذي عليك اتخاذه عندما تقصدين صالونات التجميل، فشكل الأظافر يؤدي دوراً كبيراً في جعل أظافرك أجمل وأكثر طولاً، ويحول أيضاً دون تكسرها. فسواء كانت أظافرك طويلة أو قصيرة، تعرفي الى شكل الأظافر الأفضل والأنسب بالنسبة إليك.



الأظافر المستديرة

إذا كنت تمتلكين أظافر ضيقة أو تريدين إطالة أظافرك، فإن شكل الأظافر المستدير هو خيار رائع بالنسبة إليك. كذلك فإن الأظافر المستديرة مناسبة جداً لأي امرأة تبحث عن مناكير بسيط وأنيق.

الأظافر المربعة

الشكل المربع هو أحد أشكال الأظافر الأكثر عملية، فهو مثالي للمرأة التي تقضي الكثير من الوقت على لوحة المفاتيح، فبهذه الطريقة تحمي أظافرك من التعرض للتكسر. كما وتعد الأظافر المربعة الأكثر شيوعاً بين النساء.

الأظافر البيضاوية

الشكل البيضاوي يجعل أصابعك تبدو أطول وأكثر رشاقة، لذلك فإن كنت تمتلكين أصابع صغيرة وتريدين جعلها تبدو أطول وأجمل، فإن الأظافر البيضاوية خيار مثالي لك.



الأظافر اللوزية

إن شكل الأظافر هذا مستوحى من اللوز، أحد أنواع المكسرات، وهو يعمل على إطالة أظافرك، إلا أنه ليس عملياً، لا سيما إن كنت تستخدمين يديك كثيراً في العمل، إذ يصبح من السهل أن تتكسر أظافرك.

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