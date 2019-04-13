حمّام زيت أسبوعي لشعرِك لا تتخلّي عنه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - بعد أسبوع طويل من العمل، وتعرّض شعركِ للهواء، وعوامل الجو المختلفة، وتغيّر درجات الحرارة، والأتربة والأوساخ، يحتاج شعركِ إلى حمام زيت طبيعي، ليعيد تجديد حيويته ونضارته، ويمنع تساقطه كذلك.



خلطات طبيعية لعمل حمّام الزيت الأسبوعي



حمّام زيت الزيتون الطبيعي



- 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

خلطات

- 2 ملعقة كبيرة زيت خروع



- ملعقة صغيرة ثوم مهروس



ضعي كلًّا من زيت الزيتون وزيت الخروع في الميكرويف لمدة 5 دقائق، كل واحد على حدة، بعد ذلك اخلطيهما مع بعض، ثم أضيفي الثوم.



وضعي الخليط على شعركِ المبلّل، ثم لفيه بورق النايلون، واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي شعركِ بالشامبو.



حمّام زيت جوز الهند والأفوكادو



- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.



- ملعقة كبيرة زيت الزيتون.



- ملعقة كبيرة زيت الصبار.



- حبة أفوكادو مهروسة.



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على شعركِ لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي شعركِ بالماء والشامبو.



كرري الخليط مرة أسبوعيًّا من أجل الحصول على شعر رطب وصحي. 6

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