هكذا تحمين شعركِ من أحواض السباحة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - شعر المرأة عنوان أنوثتها. ما من سيّدة، لا يهمّها صحة شعرها وليونته. فالشعر اللامع مع القليل من المكياج، غالبًا ما يكون كافيًا لضمان اطلالة أنيقة ولائقة.
أما إذا كان الشعر تالفًا وفاقد الحيويّة، فمستحضرات التجميل التي تطبّق على الوجه، حتى وإن كَثُرَت، لن تكون كافية وحدها لضمان مظهر مُتقَن.
بما أنّ الشعر معرّض للكثير من العوامل المؤذية، انطلاقًا من التلوّث وصولًا إلى الإفراط في استخدام مجفّف الشعر، إضافة إلى الأضرار التي تَلحَق به في أحواض السباحة نتيجة احتوائها على الميكروبات ومادة الـ"كلورين"، يبقى من الضروريّ الأخذ في الاعتبار عدد من المسائل الأساسيّة لحماية شعركِ.
لذلك، نطلعكِ في هذا التقرير على بعض الحيل الأساسيّة التي تُنقِذ شعركِ من أضرار أحواض السباحة.
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المجموعة الأولى:
استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند: طبّقي القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على شعركِ، قبل النزول إلى حوض السباحة. هذه الزيوت الطبيعيّة تشكّل طبقة واقية، تعزل شعركِ وتحميه من الكلورين. كما تعمل هذه الزيوت على تعزيز نسبة الـ"سيبوم" أو المادّة الدهنيّة في الشعر. بما أنّ زيت الزيتون طبيعيّ مئة في المئة، فإنّه يغذّي الشعر من دون أن يجعله مُلبّدًا. كذلك، يُعتبَر زيت جوز الهند مغذيًا جدًّا، إذ يعمل على ترطيب الشعر وتقويته.
تبليل الشعر بالمياه الحُلوة: قبل النزول إلى حوض السباحة، يُنصح بتبليل الشعر بالمياه الحلوة، النظيفة. السرّ يكمن في أنّ الشعر المُبلَّل يمتصّ كميّة أقلّ من الكلورين مقارنة بالشعر الجاف. القاعدة نفسها تنطبق على بشرة الجسم.
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المجموعة الثانية:
كريم الترطيب الخاص بالشعر: قبل النزول إلى حوض السباحة، يُنصح بوضع كريم مغذٍّ خاصّ بالشعر، يعمل تمامًا كـالزيوت الطبيعيّة. يشكّل هذا الكريم المرطّب طبقة واقية حول الشعر، ويمنعه من امتصاص كميات كبيرة من الكلورين والتعرّض بالتالي للجفاف. لدى الانتهاء من السباحة، يُغسَل الشعر كالمعتاد، وستلاحظين أنّه لم يصبح جافًّا. يُذكر أنّ بعض أنواع الكريمات باتت تحتوي على تركيبة مصمّمة خصيصًا لحماية الشعر من الكلورين.
وضع قبّعة السباحة: في بعض أحواض السباحة، يُعتبَر اعتمار هذه القبعة إلزاميًّا. إنّما في حال لم يكُنْ كذلك، ننصحكِ بوضع هذه القبّعة ليس فقط تفاديًا لاتّساخ حوض السباحة، بل لحماية شعركِ من الكلورين.
سبراي مضادّ للكلورين: في بعض الأسواق، بات يتوافر سبراي خاص يسمّى "SwimSpray"، يحتوي على تركيبة تعمل على إزالة الكلورين عن الشعر والجسم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.