هكذا تحمين شعركِ من أحواض السباحة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - شعر المرأة عنوان أنوثتها. ما من سيّدة، لا يهمّها صحة شعرها وليونته. فالشعر اللامع مع القليل من المكياج، غالبًا ما يكون كافيًا لضمان اطلالة أنيقة ولائقة.

أما إذا كان الشعر تالفًا وفاقد الحيويّة، فمستحضرات التجميل التي تطبّق على الوجه، حتى وإن كَثُرَت، لن تكون كافية وحدها لضمان مظهر مُتقَن.

بما أنّ الشعر معرّض للكثير من العوامل المؤذية، انطلاقًا من التلوّث وصولًا إلى الإفراط في استخدام مجفّف الشعر، إضافة إلى الأضرار التي تَلحَق به في أحواض السباحة نتيجة احتوائها على الميكروبات ومادة الـ"كلورين"، يبقى من الضروريّ الأخذ في الاعتبار عدد من المسائل الأساسيّة لحماية شعركِ.



لذلك، نطلعكِ في هذا التقرير على بعض الحيل الأساسيّة التي تُنقِذ شعركِ من أضرار أحواض السباحة.