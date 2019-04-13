نجمات سبقن شيرين في اعتماد بدلة شورت.. من الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - رغم المشكلة التي أثارتها شيرين عبد الوهاب، ومُنعت على إثرها من الغناء في مصر، لم تختفِ هذه النجمة المصرية عن جمهورها. ظهرت للمرة الأولى بعد منعها من الغناء، في حفل ضخم أقيم في مسرح القرية العالمية بدبي، ثم ظهرت برفقة زوجها وإحدى صديقاتها، وكانت معتمدة اطلالة لافتة .



اختارت شيرين صيحة جريئة، وهي البدلة الرسمية المكونة من سترة طويلة مع "شورت"، ونسقت معها توب كاشفًا عن البطن، كما اختارت شيرين اللون الوردي الفاتح الرائج هذا الربيع.





يعدّ الشورت ضمن الصيحات المتوقع رواجها خلال الربيع والصيف، بخاصة إذا نُسق مع سترة رسمية، لكنّ شيرين لم تكن الأولى في الظهور بهذه الصيحة العصرية، إذ سبقها عدد من النجمات، منهن دوقة ساسكس، ميغان ميركل، قبل دخولها القصر.



عارضات الأزياء يفضلن صيحة البدلة "الشورت"



تميل عارضات الأزياء إلى الصيحات الجريئة، من ثم كان المتوقع أن تعتمد عدد من العارضات البارزات صيحة البدلة "الشورت". اعتمدت بيلا حديد هذه الصيحة أكثر مرة، فاختارت الشورت الرياضي باللون الأسود، ونسقته مع سترة كاروهات من الأبيض والأسود، ثم ظهرت ببدلة متطابقة ومزينة بالخطوط الطولية، ثم أعادت الكَرّة ببدلة أخرى مزينة بصيحة البولكا دوت الرائجة.



أما عارضة الأزياء كيندال جينر فذهبت إلى الصيحة نفسها، باختيارها بدلة رسمية من مربعات الكاروهات مزينة بشورت قصير اختفى تحت السترة الطويلة.

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ميغان ميركل اعتمدت هذه الصيحة قبل دخول القصر



اعتمدت دوقة ساسكس، ميغان ميركل، بدلة رسمية زرقاء مصممة من سترة تقليدية وشورت عصري، ونسقت معه قميصًا نسائيًّا أبيض، بالطبع كانت هذه الاطلالة قبل أن تصبح دوقة، لكن لا نتوقع أن تكرر الدوقة هذه الاطلالة، لأنّ قواعد الأزياء الملكية تمنع نساء القصر من اعتماد الشورت.



من النجمات اللواتي تألقن بصيحة البدلة الشورت أيضًا، هي الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس، التي اختارت بدلة بيضاء ونسقت معها قميصًا نسائيًّا أسود.



وأخيرًا لا يمكننا إنهاء الحديث عن صيحة الشورت، من دون التطرق إلى إطلالة الممثلة الأمريكية إيما واتسون، التي اختارت بدلة غير متطابقة، مكونة من سترة بودرية مع شورت من الدانتيل الأبيض.