قطع من الإكسسوار يمكنكِ اعتمادها كل يوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - كل يوم من المهمّ بالنسبة لأيّ امرأة، هو اختيار الاكسسوار الملائم، من دون أن تبدو بشكل فظّ، قدر الإمكان.

إذن ما هي اتجاهات الاكسسوارات الربيعية التي يمكن اختيارها كل صباح من دون تفكير، بدءًا من الاكسسوارات البسيطة مثل السلاسل الذهبية، وصولًا إلى القلادات الكبيرة والأقراط.

هذه هي الأكسسوارات التي قدمتهاعروض لندن في أسبوع الموضة



احتضنت موضة 2019 أشكالًا متنوعة من الاكسسوار، بعضه يصلح للمناسبات التي تبحث فيها المراة عن التميز، والبعض الآخر يمكن الاستعانة به للاطلالات اليومية، من دون إمعان في التفكير قبل الاختيار، في السطور التالية نتوقف عند 5 اتجاهات يمكنكِ الاختيار منها:

1-السلاسل الذهبية

من أبسط الاختيارات لاطلالة كل يوم، هي السلسة الذهبية، ويمكنكِ الاختيار بين القطع البسيطة المنتهية بقلادة، أو تلك التي تلف الرقبة بحلقات بارزة لا تحتاج لإضافات.

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2- المينا الملونة

سواء كانت المرأة تميل إلى الأحجار الطبيعية أو المكونة من المينا، ننصحها بتجديد اطلالاتها بألوان ربيعية، فهذا العام يضم الاكسسوار الملون المستوحى من موضة التسعينيات، كما أنه اختيار عصري يناسب هؤلاء اللواتي يمِلن إلى الاطلالات الكاجوال.

3- حبيبات اللؤلؤ

إذا اخترنا صيحة متوقع أن تكون الأبرز بين اكسسوارات 2019، ستكون بالطبع القطع المصممة من حبيبات اللؤلؤ، واللافت أنها لم تعد قطعة كلاسيكية تناسب الاطلالات المسائية فحسب، بل يمكنكِ اعتمادها في أيّ وقت، مع الستايل الذي تفضلينه.

الأقراط المتدلية بحبات اللؤلؤ هي الأبرز، كذلك القلادات التي تمزج بين المعدن الذهبي وحبيبات اللؤلؤ.

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4- الأقراط الدائرية

صحيح أنّ الأقراط الدائرية لم تختفِ من الموضة قط، لكن يمكن القول إنها وصلت إلى ذروتها في 2019، يمكنكِ اختيار زوج من الأقراط الدائرية بأيّ حجم، من دون خشية من أن تبدو اطلالتكِ مملّة.

5- الأصداف

ظهرت الاكسسوارات المصممة من الأصداف البحرية العام الماضي، لكنها ستشهد مزيدًا من الرواج هذا العام، يمكنكِ اختيار القطعة التي تناسبكِ.

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