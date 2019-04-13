أزياء محجبات ..كيف تطبقين الإطلالة الحيادية باللون الأبيض كالفاشينيستا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - موضة تطبيق الاطلالة الحيادية، بارتداء غالبية القطع بلون موحد، من الصيحات التي أصبحنا نشاهدها بشكل كبير بالعامين الماضيين، وهذه السنة مازالت هذه الفكرة تسيطر على اطلالات الفاشينيستات اليومية.





ويبدو أنّ موضة الاطلالة الحيادية مريحة بشكل كبير، ولا تتطلب الكثير من التنسيق القطع، لكنها تحتاج منكِ بعض الذكاء لدمج القطع مع بعضها بطريقة رائجة وعصرية.



ولأنّ اللون الأبيض سيكون أحد الدرجات المتربعة على عرش الموضة، إليكِ طريقة تطبيق الاطلالة الحيادية بالأبيض من الفاشينيستات.





مع معطف الترينش الخفيف، اعتمدته المدونة سينا سيفير بالأسلوب الحيادي، مع بنطلون واسع، فقد تدرجت الوان القطع، إذ اختارت الترينش الكريمي، مع البنطلون والحجاب باللون الأبيض.

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بالبدلة الكلاسيكية استطاعت مرمر محمد اعتماد اللوك بالكامل باللون الأبيض الصريح، لم يكسره سوى التطريزات الفضية على الأكتاف، ولون أحمر الشفاه، وهو أحد الطرق الذكية التي تعتمدها مرمر عادةً لإبراز جمال المكياج.





في المقابل اعتمدت فاطمة حسام على لون الأبيض الثلجي، بجاكيت طويل وخفيف، وتنورة من التول، وحجاب حريري من اللون نفسه، وكسرت حدة الأبيض الثلجي بالسنيكرز الأبيض، حتى لا تبدو باهتة.



أما ماهي الشيمي فقد اعتمدت على الطريقة الأكثر مرحًا، والتي نتوقع أن تكون الأكثر رواجًا بين الصبايا، باعتماد جاكيت مفتوح، مع معطف الأوف وايت، وتيشرت ملون، حافظت على الحيادية بالبنطلون والطرحة البيضاء.