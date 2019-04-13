انت الان تتابع تفاصيل خبر ذهب بقيمة "145 مليون دولار" لامرأة خليجية يثير جدلاً والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 03:48 مساءً - أثار مقطع فيديو انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخليجية جدلاً؛ بعد أن ظهرت فيه سيدة قيل إنها عمانية تمتلك ذهباً بقيمة 145 مليون دولار، ليتبين لاحقاً عكس ذلك.
وفي الفيديو المتداول تحدث مغردون خليجيون عن أن السيدة ورثت هذا الذهب عن جدها، وسط إشادات بتعليقها الذي دعت فيه إلى عدم الاغترار بالثروة والعمل من أجل الحياة الآخرة.
لكن حقيقة الأمر أن الفيديو هو مقطع من برنامج بتلفزيون قطر، بُث أواخر العام الماضي، حيث أجرت إعلامية حوراً مع سيدة قطرية مسنة تدعى أم فضالة.
وهذه السيدة لديها مقتنيات كثيرة من الذهب لم تحدد قيمتها، لكن من المستبعد تماماً أن تقترب من مبلغ 145 مليون دولار، فهذا المبلغ الضخم كفيل بشراء أطنان من الذهب، وهي كمية هائلة تتجاوز بكثير مقتنيات السيدة.
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