انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة لضحايا "داعش" في العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 03:48 مساءً - قالت السلطات العراقية إنها عثرت على مقبرة جماعية لجثث ضحايا مجازر تنظيم الدولة، في قرية كوجو بقضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، وهي ضمن مقابر أخرى سيجري فتحها خلال الأيام المقبلة.

وأشار مدير عام الطب العدلي، زيد عباس علي، في تصريحات أمس الجمعة، إلى أن "فتح المقبرة تم بمشاركة مديرية حماية وشؤون المقابر الجماعية، ووزارة الشهداء، وغرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق التحقيق الدولي".

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وأضاف: "ستتم مقابلة أهالي مفقودي قضاء سنجار، اليوم السبت، لغرض شرح الإجراءات المتخذة وطمأنة الأهالي والإجابة عن جميع الاستفسارات المطروحة منهم"، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف ما بين 4 إلى 6 مقابر سيجري فتحها خلال 20 إلى 25 يوم عمل.