سيد رجب يروي تفاصيل حضوره زفاف الفتاة اليتيمة: "فرحت بوجودي معاهم"

حلم تمنته فتاة يتيمة قبل أيام من زفافها، مثلها كباقي أقرانها كانت تتمنى أن يظل والدها على قيد الحياة ليشاركها فرحتها، ولكن الدنيا لم تمهله لتلك اللحظة، فلم تجد عوضا عن أبيها إلا الفنان سيد رجب أو "أبو العروسة" كما يناديه محبيه، لتدعوه إلى المشاركة في حفل زفافها.

لم يخطر على بال "بسمة علي محمد"، صاحبة الـ 25 عاما، أن يقبل الفنان سيد رجب دعوتها ويحقق أمنيتها، لتتفاجأ به في حفل عرسها يضمها إلى صدره، مقدما نموذج للفنان الأب والقدوة التي تمناها الكثير من الفتيات في شخصية "عبد الحميد"، في مسلسل "أبو العروسة".

5 دقائق قضاها سيد رجب في حفل الزفاف، كشف عن تفاصيلها لـ"الوطن"، مؤكدا أنه حرص على تلبية الدعوة كمحاولة إنسانية منه لإسعاد "بسمة" وإدخال البهجة على قلبها، قائلا: "روحت وسلمت عليها وباركتلها.. وأنا نفسي فرحت بوجودي معاهم".

رغم السعادة الشديدة التي غمرت الفتاة في تلك الأثناء وإشادة الجميع بموقف الفنان سيد رجب، إلا أن البعض هاجمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احتضانه لها، ليتحول الرجل من فنان "جبر بخاطر فتاة يتيمة" إلى شخص "تعدى حدود الله" وفقا لمخيلات البعض، وهو ما رفض "رجب" التعليق عليه، قائلا: "حضوري كان مجرد لافتة إنسانية بسيطة، والبنت اتبسطت وأنا اتبسطت وبعدين مشيت".

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فتاتان زفهما "عبد الحميد جاد الله" الذي جسده "سيد رجب" في المسلسل الأكثر متابعة على مدار موسميه، بمشاهد تركت أثارها في أذهان الكثيرين، وتحول فيها إلى أيقونة الأب داخل العديد من البيوت المصرية، لمشاعر الأبوة الخالصة التي بدت واضحة على ملامحه، خاصة في المشهد الذي ظهر فيه وهو يُسلم عروس صديقه له، خلال حفل زفافه، لوفاة والدها.

ذلك المشهد بالموسم الثاني من العمل، كان نقطة فاصلة في حياة الفتاة "بسمة"، الذي أثار بداخلها الحزن الشديد لفقدانها أبيها، وأمنيتها الضائعة بأن يزفها في عرسها المقبل، وسعادتها بتلك الدقائق التي جسدت جانب بسيط من حياتها، خاصة للشبه بين والدها والفنان، لتمتزج تلك المشاعر معا، وتكون أمنية جديدة لدى الشابة العشرينية بأن يتحول المشد التمثيلي إلى أمرا حقيقيا ويشارك "رجب" في زفافها، لتنشر "بوست" عبر حسابها عن ذلك.

بالفعل تحققت أمنية "بسمة"، حيث تفاجأت بالفنان خلال حفل زفافها، أمس، يدخل قاعة الحفل بمنطقة الهرم على نغمات "بنتي وحبيبتي" من مسلسل "أبو العروسة"، حاملا بملامحه وقلبه فرحة الأب بزواج ابنتها، في لافتة إنسانية منه.

لمس الفنان حفاوة كبيرة من الحضور، في دقائق معدودة غمرتها السعادة، حيث سارعت العروس باحتضانه كأنه "والدها"، لتوثق إحدى صديقاتها ذلك بلقطات من الصور والفيديو، وسارعت بنشرها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، شرحت فيها تفاصيل الحفل، قائلة: "مش قادرة أقول لكم الفرح اتقلب ازاي محدش بقى قادر يتصور من العياط وإحساسه اللي واضح عليه وهو بيسلم على العريس ويقوله خلي بالك منها.. بجد كانت لحظة حلوة جدا هو محترم جدا بجد ربنا يبارك له".

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