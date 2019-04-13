"سهام" تطلب "الخلع": "حماتي عقربة وكسرت ورايا قلة لما غضبت"

بعد عامين من الزواج الذي جمع بين "سهام.م" 27 عامًا، و"علاء.أ" 33 عامًا، وأثمر عن إنجاب طفلة عمرها 6 أشهر، أقامت الزوجة العشرينية دعوى "خلع" حملت رقم 3022/2018، لاستحالة العشرة مع زوجها.

قصة حب جمعت الزوجين منذ سنوات، ترويها "سهام" لـ"هن"، بقولها: "اتعرفت عليه عند أبويا في المحل واتجوزنا بعد ما بنى شقة في بيت أبوه وجهزناها من كل حاجة واتجوزنا.. من وقت الخطوبة وأمه مبتحبنيش ودايمًا بتقول علي وعلى أهلي كلام وحش وتقوله كان نفسي تاخد بنت خالتك وهو مبيحبهاش بس كنت بعدي واقول لما تعرفني بعد الجواز هتبطل".

تدخلات الأم، كانت بداية الخلافات الزوجية، كما ترويها الزوجة، قائلة: "من أول يوم جواز وهي مش طيقاني.. جوزي حكم عليّ في أول يوم جواز أنزلها دهبي عشان تشيله عندها بحجة إننا مسافرين شهر العسل وميستناش الدهب في الشقة لوحده ووافقت ومن بعدها يقولي خليه عند أمي عشان أمان أكتر ولما تعوزي حاجة انزلي اطلبيها منها لكن رفضت وكانت دي أول صدام مباشر بينا".

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وأكملت: "وبعدها بقيت أدخل شقتي ألاقي حاجات ناقصة واما أنزل تحت ألاقيها عندها وتقولي معلش اتزنقنا فيها وبعت بنتي الصغيرة أخدتها.. فعملت معاه مشكلة وطلبت منه يجيب النسخة الاحتياطي بتاعت الشقة اللي مديهالها وطبعا زعلت واتخانقت معايا وقالت إني بتهمها بالسرقة وبخونهم وطبعا ده مش حقيقي".

تقول "سهام" إن زوجها ويحبها ولكن تدخل أمه في شؤونه الشخصية أفسد علاقتهما: "جوزي طيب وبيحبني بس أمه عقربة بتدخل في كل تفاصيل حياتنا.. مبقتش أأمن لجوزي لأنه بيحكي لأمه كل حاجة بعفوية وكتير اتخانقت معاه لكن مفيش فايدة تعبت من الخناق والمشاكل، وأخر حاجة غضبت وسيبت البيت عشان اتخانقت معاه وسيبت البيت يومين، راحت كسرت ورايا قلة وأنا نازلة".

محاولات للصلح والتهدئة لم تفلح للإصلاح بين الزوجين، وبحسب سهام "رحت شقتي ملقيتش الحاجة منهوشة، زي ما يكون كلب دخل الشقة مقلوبة ولما قولتله في ايه حصل ارتبك طبعا قدامي وقالي أصلي كنت بدور على ريموت التليفزيون ونسيت أرجع الحاجة وطبعا فهمت إن أمه وأخته هما اللي عملوا كدا عشان يكسروا نفسي ويذلوني".

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