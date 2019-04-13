موقف إنساني للفنان سيد رجب بطل مسلسل "أبو العروسة" أصبح حديث الجميع خلال الـ24 ساعة ماضية، حينما لبى دعوة فتاة يتيمة تدعى "بسمة علي"، لمشاركتها فرحتها في حفل زفافها أمس، لا سيما وأن "بسمة" ترى في الفنان والدها المتوفي، والتي كانت تتمنى أن يكون على قيد الحياة ليحضر ليلة عرسها.
من جانبها، أشدت الفنانة رانيا فريد شوقي، بموقف سيد رجب عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، حيث أعادت نشر مقطع الفيديو الذي شاركته "بسمة" على صفحتها، وهي برفقة رجب.
وعلقت رانيا على الفيديو، قائلةً: "في بنت كان نفسها الفنان سيد رجب يحضر فرحها لأن باباها متوفي وأصدقاء العروسة قدرو يوصلوا للفنان الإنسان الأستاذ سيد رجب، وفعلا حضر الفرح ومعاه المؤلف الأستاذ هاني كمال اللي صنع (أبو العروسة) وشخصية عبد الحميد".
وأضافت: "حبيبي يا أستاذ سيد ربنا يبارك في عمرك وصحتك، ويجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطر البنوتة".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي عن حضور سيد رجب لحفل زفاف فتاة يتيمة: "ربنا يجبر بخاطرك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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