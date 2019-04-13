"ذا صن": أنجلينا جولي ترغب في العودة لبراد بيت والأخير يرفض

قصة حُب جمعت بين النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت، خطفا من خلالها الأنظار خلال الأعوام الماضية، لتتحول إلى نزاعات داخل ساحات المحاكم امتدت لنحو عامين ونصف العام، الأمر الذي لم يكن يخطر على بال أحد، بأن تنتهي علاقة الثنائي بهذا الشكل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، تسعى أنجلينا في العودة مجددًا لبراد، بعد اكتشافها عدم استطاعتها على العيش بدونه.

حاولت أنجلينا تعليق العمل بشأن مفاوضات الطلاق بينها وبين براد لفتراتٍ عدة في محاولةٍ منها للإصلاح والعودة مجددًا، ولكن باءت بالفشل، بعد رفض براد فكرة المصالحة، لكنه يريد علاقة متناغمة معها، حرصًا على أطفالهما.

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جدير بالذكر أن قرار الانفصال جاء بشكل مفاجئ على متن طائرة خاصة، بعدما فقد براد أعصابه تجاه أنجلينا أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة، وظل الثنائي في خلافات عدة يحاول كل منهما إلقاء الاتهامات على الآخر، حيث اتهمته أنجلينا بأنه يسيء معاملة أطفالهما، وتقدم الآخر بطلب إلى محكمة "لوس أنجلس"، للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء.

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