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الامارات | أكبر عدد من الجنسيات في حوض سباحة

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت مدينة الألعاب المائية ياس ووتروورلد، بأبوظبي، في تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأكبر عدد من الجنسيات في حوض سباحة، على هامش الفعالية التي نظمتها المدينة مؤخراً احتفاءً بعام التسامح.

وانطلقت الفعالية صباح أول من أمس، بحضور ممثل من «غينيس»، إذ اجتمع زوار من أكثر من 102 جنسية مختلفة، مثلوا بلادهم واحتفلوا بقيم التسامح والتنوع الثقافي الذي تزخر به دولة الإمارات.

وقال مدير عام ياس ووتروورلد لياندر دي وت: «نعتز ونفتخر باستضافة هذا الحدث احتفالاً بعام التسامح، إذ تمكنا من تسجيل رقم قياسي جديد بفضل التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه دولة الإمارات».

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واستمتع ضيوف الوجهة بأجواء مائية مرحة فيما كانوا يحملون أعلام بلادهم في بحيرة أمواج للمساهمة في تحقيق الرقم القياسي الجديد.

 


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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