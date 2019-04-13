بالصور| جامعة هندية تمنح مايا مرسي الدكتوراة الفخرية

حصلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على درجة الدكتوراة الفخرية في الفلسفة والتمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين من جامعة "جهارخاند راي" الهندية، تكريمًا لمصر وجهوها تجاه تمكين المرأة.

وتعد درجة الدكتوراه تكريما لـ"مايا"، ولدورها وإسهاماتها في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وتعد "مايا" ثاني سيدة عربية وأفريقية وأول سيدة مصرية تمنح الدكتوراة الفخرية في هذا المجال من جامعة "جهارخاند راي"، والتي تقع بمدينة رانشي بولاية جهارخاند في الهند.

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كما أن "مايا" تعد الوحيدة التي حصلت على هذه الدرجة العلمية من الجامعة، من خارج الهند هذا العام.

وتعد السيدة وداد بوشماوي من تونس والحاصلة علي جائزة نوبل للسلام عام 2015، هي أول سيدة عربية وأفريقية تحصل على الدكتوراة الفخرية في الفلسفة وتمكين المرأة من الجامعة نفسها.

ويأتي من ضمن الأسماء اللاتي سبق منحهم هذه الدرجة العلمية في التخصص نفسه، الدكتور "ريتشارد دي افني"، بروفيسورالاستراتيجيات في كلية توك لادارة الأعمال بمدينة دارتموث، بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة جان شينودا بولين، دكتوراه في الطب النفسي، ومؤلفة لثلاثة عشر كتابًا مؤثرًا في أكثر من تسعين طبعة أجنبية.

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