حاربي الهالات السوداء بالبطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) -

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أنه يمكن محاربة الهالات السوداء بالبطاطس؛ حيث إنها تحتوي على مادة تبييض تقضي على الظلال السوداء تحت العين.

ولهذا الغرض، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بتقطيع ثمرة بطاطس نيئة إلى شرائح على شكل هلال بسُمك 50 ملم تقريبا، ووضعها تحت العينين لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

ويعمل عصير البطاطس على إزالة التورمات وتبييض المنطقة تحت العين، ومن ثم تبدو العين ساطعة ومشرقة مجددا.