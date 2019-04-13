انت الان تتابع تفاصيل خبر السلطات السعودية تعتقل ناشطاً وزوجته بعد دهم منزلهما والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 12:16 مساءً - أكد حساب "معتقلي الرأي" في السعودية، اليوم السبت، اعتقال الناشطة شائقة العرف، لتضاف إلى قائمة المعتقلات السعوديات اللواتي يعشن ظروفاً صعبة.

وذكر القائمون على الحساب المتخصص في نقل أخبار الانتهاكات بسجون السعودية، أنه تم اعتقال العرف وهي زوجة الناشط والكاتب عبد الله الشهري.

وقال: "تأكد لنا أنهما اعتقلا سوية في الليلة ذاتها بعد دهم منزلهما في الرياض، وبذلك يرتفع عدد من تمت معرفة أسمائهم إلى 16 معتقلاً بينهم سيدتان".

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وفي 5 أبريل الجاري، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة استهدفت عدداً من الناشطين، بينهم حاملان للجنسية الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصادر قولها إن الاعتقالات حدثت بسبب دعم الناشطين لحقوق المرأة واحتجاجهم على احتجاز ناشطات ومحاكمتهن.

وسبق الحملة كشف صحيفة "الغارديان" البريطانية تقارير طبية مسرّبة حول الأوضاع الصحية لنحو 60 معتقلاً سياسياً في السجون السعودية، بينهم نساء.

واعتقلت السلطات السعودية آلاف النشطاء والمثقفين ورجال الدين على مدى العامين الماضيين، في إطار القضاء على أي معارضة لولي العهد، محمد بن سلمان.