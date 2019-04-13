"بسمة" تواجه هجوما بسبب حضن "أبو العروسة".. وصديقتها: شايفاه والدها اللي مات

شن رواد موقع "فيس بوك" هجوما لاذعا على فتاة تدعى بسمة علي محمد، بسبب احتضانها ووالدتها الفنان سيد رجب أثناء حفل زفاف الأولى أمس، في منطقة الهرم بالجيزة، كنوع من الامتنان والعرفان له على تلبيته دعوة حضور الحفل.

"بسمة" صاحبة الـ25 عاما، كانت دعت الفنان سيد رجب بطل مسلسل "أبو العروسة" لحضور حفل زفافها، قبل أن تلقى هجوما لاذعا من رواد السوشيال ميديا بسبب مقطع فيديو نشرته صديقة العروس على "فيس بوك"، تظهر فيه "بسمة" ووالدتها وهما يحتضنان "رجب" أثناء الحفل.

وتحدثت صديقة العروس، وتدعى آية فوزي، لـ"هن"، عن كواليس الحفل، قائلة إن الموقف المذكور حدث في غضون دقائق، ولم تفكر العروس حينها في الموقف من المفاجأة.

وقالت إن العروس تعرضت لهجوم شديد عليها، من قبل رواد موقع "فيس بوك" وهو ما دفعها للتفكير في حذف مقطع الفيديو، والمنشور عبر إحدى مجموعات "الفيس بوك" التي تضم شريحة كبرى من الفتيات.

وأضافت أن صديقتها ترى في الفنان سيد رجب، والدها الذي رحل عن الدنيا، لذلك حرصت على دعوته لحضور حفل زفافها وهو ما استجاب له الفنان.

وخلال السطور التالي نرصد نماذجا من الهجوم التي تعرضت له العروس، حيث عبرت إحدى الفتيات وتدعى "ميار.ع"، عن رأيها فيما بدر من بسمة ووالدتها خلال حفل الزفاف أمس، قائلةً:"هو جميل وكل حاجه والموضوع مؤثر بس أنا مش شايفه أي مبرر يخليها تحضن راجل غريب عنها وأمها كمان تحضنه".

كان رد فعل "سارة. أ"، عنيفًا على المشهد الذي جمع بين الثلاثي، حيث قالت: "ايه الهبل دا عشان عمل مسلسل وبقي ابو العروسه يحضن عادي حتي لو راجل كبير زي ابوها، بس مش باباها حرام مش مبهر خالص".

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رفضت "ورد.س"، الحجج التي يبررها البعض حول أن العروس تجد في الفنان سيد رجب أبيها المتوفى، وقالت: "ايه ده ازي كدا واحد غريب عنها وهي محجبة تترمي في حضنه عمر الشبه كان دافع علي كدا كل واحد شبه أبوها، هتعمل كدا محدش ينفع يبقي مكان الأب أو الأم أو الأخ اوالاخت اللهم لا حول ولا قوه إلا بالله."

بينما تحدث "سيد.س" عن الموقف من منظور ديني، قائلا:"الحق أحق أن يتبع هذه حدود الله فلا تقربوها، ودعوا المشاعر والعاطفه جانبًا".

وأضاف: "ده النبي قال لو بنته سرقت لقطعت ايديها وهنا لا يحل لرجل أن يلمس امرأه لا تحل له، أيا كان حتي لو الفارق بينهم ألف عام... لإن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه من أن يمس امرأه لا تحل له، وده حديث صحيح لرسولك يا مسلم".

وقالت "إيمان.س"، تعليقًا على ما حدث: "حركة حلوة منه وجبر بخاطرها بس حرام الأحضان لأنه مش محرم، وإيه المشكلة لما نعمل الحاجة صح للآخر".

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