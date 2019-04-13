مدير روضة أطفال بالصين يعتدي على طفلة.. وجدتها تصفه بـ"الوحش"

حادثة مروعة هزت أرجاء الصين، بعد اعتداء مدير روضة للأطفال، يدعى"سون"، ويبلغ من العمر55 عامًا جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، وتعرف باسم شياو يا.

وتضم روضة الأطفال 4 موظفين، وحوالي 55 تلميذًا، وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن الروضة تعمل دون ترخيص، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت الروضة تدار بشكل سيئ، وبها نظام مراقبة لا يعمل، وأثبت الفحص الطبي أن غشاء بكارة الطفلة تم هتكه.

Advertisements

وجلست جدة الطفلة أمام الروضة رافعةً لافتة معلقة، وجهت من خلالها الاتهامات للمدير بإغتصاب الطفلة الصغيرة ووصفته بـ"الوحش".

​