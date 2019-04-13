بالفيديو| وصلة رقص لناهد السباعي مع "الرداد" و"الليثي"

نشرت الفنانة ناهد السباعي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، من كواليس مسلسلها الجديد "الزوجة 18"، وظهرت "ناهد"، وهي ترقص على أغنية "إذا كان قلبك كبير"، للفنان محمود الليثي، مع فريق عمل المسلسل، وأبرزهم حسن الرداد وشيماء سيف.

مسلسل "الزوجة 18"، من إخراج مصطفى فكري، وبطولة الفنانة ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي.

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