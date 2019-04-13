نشرت الفنانة ناهد السباعي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، من كواليس مسلسلها الجديد "الزوجة 18"، وظهرت "ناهد"، وهي ترقص على أغنية "إذا كان قلبك كبير"، للفنان محمود الليثي، مع فريق عمل المسلسل، وأبرزهم حسن الرداد وشيماء سيف.
مسلسل "الزوجة 18"، من إخراج مصطفى فكري، وبطولة الفنانة ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| وصلة رقص لناهد السباعي مع "الرداد" و"الليثي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.