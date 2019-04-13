"الأقمشة المنقطة" تجتاح عالم الأزياء في موسم 2019

تسيطر موضة الأقمشة المنقطة على عالم الأزياء هذا الموسم، وللحفاظ على حداثة هذه الرسمة المنقطة يمكن ارتدائها بعدة أشكال من بينها الفستان المصنوع كاملا من هذه الرسمة أو البلوزة المنقطة على بنطال سادة أو العكس، وإلى جانب الأقمشة المنقطة، نقدم لك نصيحة أخرى لبلوزاتك التقليدية، وهي ارتداء الإكسسوارات بالألوان الفاتحة، مثل هذه الألوان ستنقلك من اجتماعات العمل إلى الشعور بأنك في عطلة نهاية الأسبوع.

ويقدم موقع بوهو فستانا منقط بالكامل بربطة من على العنق بسعر 19 جنيها إسترلينيا، ويمكن أن ترتدي عليه حذاءا رياضيا باللون الأبيض بسعر 139 جنيها إسترلينيا، ويقدم متجر مانغو فستانا منقط بنقط سوداء كبيرة بسعر 50 جنيها إسترلينيا، ويمكنك ارتداءه مع بوت بسعر من متجر إتش آند إم بسعر 50 جنيها إسترلينيا، وحقيبة من ماركس آند سينسر بسعر 40 جنيها إسترلينيا.

كما يقدم أتش آند إم بدلة مكونة من بنطال وبليزر ذات أرضية باللون الأزرق الداكن وبها نقاط كبيرة جدا باللون الأبيض، تناسب السيدات كبيرات السن، البليزر بسعر 160 جنيها إسترلينيا، والبنطال بسعر 120 جنها إسترلينا، وبوت بسعر 325 جنيها إسترلينيا من اسنشال، ومعطفا من فرنيش كونيكش بسعر 185 جنيها إسترلينيا.

وفيما يخص ارتداء الملابس غير المنقطة في عطلة نهاية الأسبوع، يمكنك ارتداء تيشرت من نيولوك بسعر 18 جنيها إسترلينيا، وتنورة جلد باللون الأسود من وارهوس بسعر 39 جنيها إسترلينيا، وبوت بسعر 50 جنيها إسترلينيا.

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