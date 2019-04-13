كيمبرلي غارنير أنيقة خلال مواعدة غداء مع صديقتها

كشفت النجمة كيمبرلي غارنير، 29 عاما، عن جسدها الرياضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء موعد غداء مع صديقتها في مطعم ذي إيفي تشيلسا غاردن، الخميس.

ولفتت كيمبرلي غارنير كل الأنظار إذ تألقت في توب قصير باللون الأزرق الداكن، كشف عن عضلات بطنها، وبنطال ليغنغ باللون البيج، وحذاء رياضي باللون الأبيض، وشنطة كروس صغيرة من دار أزياء شانيل، وحملت جاكيت خفيف باللون البيج في يدها، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا يتخلله تموجيات كبيرة، بينما وضعت مكياجا خفيفا.

وعادت كيمبرلي إلى وسائل التواصل التواصل الاجتماعي بعد عودتها إلى لندن قادمة من ميامي، حيث قالت الممثلة البريطانية إن العاصمة هي دائما موطنها، وفي حديث مع صحيفة "ديلي ميل" اعترفت أنها سافرت إلى فلوريدا للحصول على منزل رائع في المدينة الساحلية، وأضافت: "عملت بجد في العام الماضي لجمع المال والتركيز على أهدافي، لتحقيقها في رأس السنة الجديدة، وحمدا لله سافرت إلى هناك، وحصلت على منزل على الشاطئ، حقا تحول الحلم إلى حقيقة، وأتمت التصماميم الداخلية للمنزل، وأذهب هناك إلى شاطئ هادئ مريح، لكنني لا أريد الانتقال للعيش هناك، لأن لندن 100% موطني، ولكن أنا فخورة بما حققته".

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