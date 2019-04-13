ماذا تعرفين عن مستحضرات تقشير فروة الرأس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) -

يشهد عالم التجميل حاليا انتشارا واسعا لمستحضرات تقشير فروة الرأس. فما فوائد هذه المستحضرات وكيف يتم تطبيقها؟

وللإجابة على هذه الأسئلة، أوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن مستحضرات تقشير فروة الرأس تعمل على تخليص فروة الرأس وجذور الشعر من رواسب عوامل الإجهاد المختلفة، كالعوامل البيئية، مثل الأوساخ وماء الكلور، وكذلك بقايا مستحضرات التصفيف والمستحضرات المحتوية على السيليكون، وبالتالي يستعيد الشعر مظهره الصحي.

Advertisements

كما تعمل مستحضرات تقشير فروة الرأس على تهدئة فروة الرأس وتمدها بالرطوبة، ومن ثم يستعيد الشعر كثافته ولمعانه مجددا.

وعن كيفية تطبيق هذه المستحضرات، أوضحت "إيلي" أنه يتم تطبيق مستحضر التقشير قبل استعمال الشامبو؛ حيث يتم تدليك الشعر الرطب به حتى تمتصه فروة الرأس وتركه لمده 3 دقائق تقريبا، ثم شطف الشعر جيدا.

وأكدت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يكفي تطبيق مستحضر تقشير فروة الرأس بمعدل مرة شهريا لاستعادة المظهر الصحي للشعر وبريقه المفقود.