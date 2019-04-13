انت الان تتابع تفاصيل خبر مستشفى أمريكي يرفع دعوى قضائية ضد أمير سعودي.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 11:04 صباحاً - أقام مستشفى بوسطن للأطفال بأمريكا دعوى قضائية ضد الأمير السعودي، عبد الإله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود؛ لرفضه سداد فاتورة علاجية لطفلة تبلغ من العمر عامين، كان قد تكفّل بعلاجها.

وأكدت شبكة "CNN" الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة المستشفى رفعت دعوى ضد الأمير السعودي وطبيبه الشخصي الذي يدعى حمدي داوُد، في محكمة ماساتشوستس، الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة المستشفى: إن: "الأمير يدين بمبلغ 3.5 مليون دولار كفواتير غير مدفوعة مقابل علاج طفلة تعهد بتولي مصاريف علاجها بصورة كاملة، والفاتورة تزداد".

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وبينت أن الطفلة التي لم تكشف عن اسمها تعاني من ضمور عضلات بالحبل الشوكي، وهو مرض نادر يؤثر في الحركة والقوة ويحتاج إلى عناية طبية مدى الحياة، وأُدخلت للمستشفى منذ نوفمبر 2017.

وأوضحت أنه منذ ذلك التاريخ دفع الأمير وممثله "750 ألف دولار فقط، رغم الوعود المتكررة بدفعات قريبة"، وفقاً لما ذُكر بالقضية، والدفعة الأولى الوحيدة المقدَّمة كانت عبارة عن شيك يعود لتاريخ ديسمبر 2017.

ولم ترد السفارة السعودية في الولايات المتحدة على محامي المستشفى، أو ترسل له إيضاحات.