هاني الناظر يوجه نصيحة للأمهات: "اللبس الصيفي مع شم النسيم"

رد الدكتورهاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، على التساؤلات المتكررة من قبل الأمهات المتعلقة بموعد تخفيف الملابس الشتوية للأطفال.

وأجاب "الناظر" قائلًا: "امتى نلبس صيفي ونتوقف عن ارتداء الشتوي؟ الإجابة هي اعتبارا من يوم شم النسيم بإذن الله ولا استغناء عن الملابس المتوسطة والثقيلة حتى هذا اليوم بسبب تفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض من يوم لآخر والدليل على كلامي إن مؤشرات الأقمار الصناعية تشير إلى أن درجات الحرارة متوقع أن تنخفض يوم الاثنين القادم بإذن الله لتصل حوالي 21 درجة مئوية مع سقوط أمطار في نفس اليوم ثم تعاود الارتفاع الثلاثاء وهكذا".

ونصح الأمهات: "لا تتعجلوا في التخفيف الكامل للملابس.. أهالينا زمان قالوا لبس الصيفي مع شم النسيم".

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