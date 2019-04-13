بالصور| بينهن رانيا يوسف وحلا شيحة.. فنانات بـ"الحجاب" في رمضان 2019

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من الفنانات بأعمال درامية متنوعة، تفرض على كل منهن نوعيات معينة من الأزياء الملائمة لكل دور، بينها ارتداء الحجاب بمختلف أنماطه، بما يتلائم مع طبيعة شخصياتهن بتلك الأعمال الدرامية.

وحرصت بعض الفنانات على نشر صور من كواليس مسلسلاتهن الرمضانية عبر حساباتهن بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مرتديات أغطية للرأس، أثارت ردود فعل متباينة لدى متابعيهن، خصوصًا بعض الفنانات اللائي يُعرفن بملابسهن الجريئة في المناسبات الفنية والحياة العادية.

ويستعرض "هن" أبرز الفنانات اللائي يرتدين الحجاب خلال أعمالهن الدرامية بشهر رمضان المقبل:

بخمار برتقالي، أظهرت الفنانة رانيا يوسف إطلالتها الرمضانية بمسلسل "مملكة إبليس"، في أحدث صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وهو المسلسل الذي تشارك في بطولته مع غادة عادل وإيمان العاصي وعددا من الفنانين.

حلا شيحة

عادت الفنانة حلا شيحة لارتداء الحجاب مجددًا، لكن ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني "زلزال"، ليكون أول عمل فني بعد غياب استمر نحو 13 عامًا عن التمثيل منذ فيلم "كامل الأوصاف".

ونشرت "حلا" صورًا سابقة، ظهرت خلالها بالحجاب وعباءة سوداء، ويبدو أنها تؤدي دور فتاة شعبية خلال أحداث المسلسل، الذي يشاركها بطولته محمد رمضان ونسرين أمين وماجد المصري وأحمد صيام، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

نسرين أمين

وترتدي الفنانة نسرين أمين غطاءً للرأس خلال أحداث مسلسل "زلزال" أيضًا، إذ شاركت متابعيها بموقع "إنستجرام" بصورة من الكواليس، ظهرت خلالها بعباءة سوداء وحجاب "مارون"، كشف عن الجزء الأمامي من شعرها.

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هبة مجدي

وخلال أحداث مسلسل "طلقة حظ"، تظهر الفنانة هبة مجدي بالحجاب من جديد، وهو المسلسل الذي تجسد فيه شخصية شقيقة مصطفى خاطر.

وتعد "هبة" من أبرز الفنانات اللائي اعتدن الظهور بالحجاب خلال الأعمال الدرامية السابقة، إذ ارتدته في خمس مسلسلات، هي: "عائلة الحاج نعمان"، "ولاد تسعة"، "الزوجة الرابعة"، "يونس ولد فضة"، و"ولي العهد".

عائشة بن أحمد

وشاركت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد متابعيها بصورة لها من كواليس مسلسل "أبو جبل"، الذي تجسد خلاله دور شابة تدعى "مريم"، وظهرت خلاله وهي ترتدي الحجاب.

وتشارك "عائشة" في بطولة المسلسل مع مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومحمد دياب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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