صديقة "بسمة" تروى كواليس حضور "أبو العروسة" حفل زفافها: "وصى العريس عليها"

رغم مرور شهر على انتهاء الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، الذي قام ببطولته الفنان سيد رجب، إلا أنه عاد من جديد على أرض الواقع، مقدما دور الأب الحنون، لكن الفتاة هذه المرة لم تك ابنته، إذ لبى "رجب" رجاء إحدى متابعاته، التي طالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر رغبتها في حضوره حفل زفافها وتسليمها لعريسها، نظرًا لوفاة والدها مذ كانت في المرحلة الإعدادية.

مفاجأة لم تتوقعها العروس "بسمة علي محمد"، ذات الـ25 عامًا، فور تلبية "أبو العروسة" الدعوة لحضور حفل زفافها، التي تمنت حضوره نظرا للشبه الكبير بينه وبين والدها المتوفي.

تواصلت إحدى الفتيات مع رجب عبر تطبيق الرسائل القصيرة "واتس آب"، تخبره برغبة العروس في حضوره حفل زفافها، ليرد الأخير بأنه خارج البلاد وإذا اتيحت له الفرصة بالتواجد في القاهرة يوم الزفاف سيلبي الدعوة.

وذكرت صديقة العروسة آية فوزي لـ"الوطن"، تفاصيل حضور الفنان حفل الزفاف المُقام بمنطقة الهرم: "كنت حاسة إنه هييجي بس مرضيش يقول علشان ميعملش زحمة، الناس قعدت تشاورلها أول ما دخل ومكنتش متخيلة إنه هو".

Advertisements

في مشهد يحمل مشاعر الأبوة دخل الفنان سيد رجب، قاعة الفرح على نغمات "بنتي وحبيبتي" من مسلسل "أبو العروسة"، ينظر بكل حب وود لـ"بسمة" وكأنها ابنته الحقيقية يوم زفافها.

10 دقائق كانت كفيلة لإدخال البهجة والسرور على قلب العروس، وأضافت آية: "أول ما شافته جريت عليه وحضنته كأن والدها قدامها، قعدوا يشدوا فيه علشان يرقص معاها بس هو مرقصش احترامًا لزوجها وللموجودين، مسك إيديها وقعد يتحرك معاها واستأذن، وقالها: عندي ميعاد".

ووصى "رجب" العريس بضرورة الحفاظ على "بسمة" وكأنه يوصيه على ابنته، وسط انهيار وبكاء والدتها لوجود أب حاول تعويض ابنتها شيئا عن حرمانها من والدها يوم زفافها، "وهو ماشي سلم على العريس وقاله حطها جوا عينيك وأوعى تزعلها أبدًا"، وفقا لـ"آية".

​