بالصور| محمد صلاح "أيقونة إلهام" لمصممة أزياء بريطانية يمنية: شخصيته جذابة

حيرة كبيرة تسيطر على نادية عاتيق، حينما ترتدي قميص فريق ليفربول لكرة القدم، نظرًا لأنها تعاني في أحيان كثيرة من إيجاد الطريقة الملائمة لاختيار القطعة الأخرى التي يجب أن ترتديها مع القميص كونها محجبة، الأمر الذي دفعها أن تستغل حبها لفريقها المفضل، وتدمجه مع شغفها لعالم الأزياء، لصنع خط أزياء للملابس الرياضية المحتشمة.

المصممة البريطانية "عاتيق" صاحبة الأصول اليمنية، ترى أن عالم الأزياء لا يلبي احتياجات النساء اللوائي يبحثن عن ملابس محتشمة، بحسب "سي إن إن".

خط أزياء عاتيق يحتوى على مجموعة من الملابس المختلفة والواسعة، والتي تميزت بألوانها الزاهية والمفعمة بالحياة، حيث غلبت الألوان الخضراء، والبرتقالية، والحمراء على الأزياء، كما كان اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي يتمتع بدور ملحوظ في أزياء المصممة البريطانية، إذ تضمنت بعض القمصان صوراً لوجه "أبو مكة".

توضح "عاتيق" أن صلاح هو أحد لاعبيها المفضلين، ويرجع ذلك لشخصيته الجذابة وأدائه الرياضي، إذ أشارت إلى أنه "فخور جداً بمعتقداته الدينية، وغيّر من نظرة الغرب"، لذلك سعت المصممة البريطانية يمنية الأصل، إلى تكريس إحدى تصاميمها للاعب المصري.

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وبالرغم من التطور الملحوظ الذي يعيشه عالم الأزياء المحتشمة، إلا أن "عاتيق" تعتقد أن الساحة لا تزال تنقصها بعض الروح، وتُرجع ذلك إلى أن عالم الأزياء المحتشمة يستخدم ألوان داكنة ويفتقر إلى بعض التصاميم، التي تطلبها النساء المحتشمات اللوائي يطمحن أن يكن جريئات ومفعمات بالحيوية.

كسر الحواجز الموضوعة أمام المرأة التي تبحث عن الملابس المحتشمة، هو الهدف الذي تسعى إليه المصممة البريطانية اليمنية، حتى تستطيع أن تكون "جريئة، ومرحة، مضيفة: "احتشامي لا يحدني".

ودخولًا لعالم الساحرة المستديرة، تعمل عاتيق حالياً على خط أزياء رياضي محتشم جديد، أشارت إلى أنه قد يكون له علاقة بعالم كرة القدم.

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