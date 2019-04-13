7 وسائل لعلاج تكيسات المبايض.. من بينها "التحكم في كميات السكر"

تكيسات المبايض، واحدة من أمراض العصر التي تتعرض لها نسبة كبيرة من الفتيات، وربما تكتشف بعضهن الأمر عقب الزواج، خاصة إذا تأخر موعد الحمل.

وغالبًا ما يكون اضطراب الهرمونات، أو الوزن الزائد، أسباب ظاهرية للاصابة بها، وقد يكون الأمر وراثي.

وإليكِ عدة نصائح أوردها الموقع الهندي BOLD SKy، لعلاج تكيسات المبايض:

اتباع موعد الدورة الشهرية

اتباع موعد الدورة الشهرية أمرا مهما جدًا ويشير لعديد من المشكلات الصحية، فهناك بعض السيدات اللائي لم تأت لهن "الدورة الشهرية" سوى 9 مرات فقط بالعام، وهذا يعد خطرًا على صحتهن، كما ينذر باحتمالية الإصابة ببعض الأمراض، كسرطان الرحم، كما إن تأخرها أو مجيئها أكثر من مرة بالشهر، يشير لاضطراب الهرمونات التي ينذر بوجود متلازمة التكيسات.

لذلك إذا لاحظتي غيابها وعدم انتظامها عليكِ التوجه على الفور للطبيب.

Advertisements

الفحص الطبي:ترفض العديد من الفتيات فكرة استشارة الطبيب، مما قد يؤهلها للتعرض لعديد من المشاكل الصحية، لذلك عليكِ التوجه بين الحين والآخر، للفحص الطبي والاطمئنان، على تنشيط الهرمونات، وإتخاذ العلاج المناسب.

تناول الأدوية بانتظام

قد يصف لك الطبيب العديد من الحبوب والأدوية، التي تنظم دورتك الشهرية، حاولي اتباعها بانتظام لعلاج الأمر، وعدم الإفراط في استخدامها إلا بأمر طبيبك الخاص.

النوم الكافي

النوم لمدة تتراوح بين 6-8 ساعات على الأقل أمر مهم لهؤلاء الذين يعانون من متلازمة تكيسات المبيض، لأن عدم النوم الكافي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى، مثل السكري والسمنة، التي تؤثر بالفعل على التكيسات.

معالجة الاكتئاب

واحدة من أهم أسباب التأثير على الهرمونات، هي الأزمات النفسية، التي قد تؤدي للاكتئاب، مما قد يؤثر على حالتك الصحية، لذا حاولي بكل الطرق الابتعاد عن الضغط النفسي والعصبي، ومواجهة الاكتئاب بشتى الطرق للمساعدة في العلاج.

التوقف عن التدخين:

يعد التدخين واحد من العوامل المؤثرة على الصحة العامة، وصحة المرأة بشكل خاص، فله العديد من العوامل الضارة على الصحة الإنجابية، كالسقوط، وتشوه الجنين، لذا حاولي التوقف عنه إذا كنتي مُدخنة، والابتعاد عن التدخين السلبي.

الحد من كميات السكر

بعيدًا عن أن كميات السكر الهائلة قد تُسبب مضاعفات للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فهي أيضًا قد تُسبب زيادة الوزن، ومن ثم زيادة حجم التكيسات، لذا حاولي الحد منها، والاعتماد على السكر الموجود في الفواكه.

ممارسة التمارين الرياضية

من المهم ممارسة الرياضة بانتظام إذا كنت تعاني من هذه الحالة، فنصف ساعة من المشي السريع أو الركض قد تضيف لك الكثير وتُساعد في حرق الدهون بشكل سلس وصحي، كما أن الرياضة تعزز الأيض.

​