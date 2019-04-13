تعرف على فوائد الشوفان

يتميز الشوفان بفوائده المتعددة، وبخلاف أنه يساعد على إنقاص الوزن، فالعناصر الغذائية التي يحتوي عليها، جعلته يمد الجسم بفوائد صحية مختلفة.

وعرض موقع "هيلث لاين" بعض الفوائد الصحية من تناول الشوفان:

1- الشوفان مغذي بشكل لا يصدق

الشوفان من المواد الغذائية التي تحتوي على المزيد من العناصر، فهو مصدر جيد للكربوهيدرات والألياف، وأيضًا ألياف بيتا جلوكان، كما أنه يحتوي على المزيد من البروتين والدهون.

2- الشوفان غني بالمواد المضادة للأكسدة

الشوفان يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والمركبات النباتية التي تسمى "البوليفينول"، وأيضًا "الأفينانتراميدس" التي تساعد على خفض مستوى ضغط الدم، مما يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية.

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3- خفض مستويات السكر في الدم

من فوائد الشوفان بأن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، خاصة مع الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ويعمل الشوفان أيضًا على تحسين الحساسية للأنسولين.

4- الشوفان المطحون يساعد في تنعيم البشرة

يوجد الشوفان في العديد من منتجات العناية بالبشرة، وكانت إدارة الأغذية والعقاير وافقت على استخدام دقيق الشوفان كمادة واقية من الجلد في العام 2003، كما أن الشوفان لديه تاريح طويل في علاج الحكة والتهيج.

5- الشوفان يساعد في التخفيف من الإمساك

أشارت الدراسات بأن الشوفان غني بالألياف التي تساعد على تخفيف الإمساك لدى كبار السن، فكانت إحدى التجارب التي أجريت على 30 مريض من كبار السن، تناولوا الشوفان لمدة 12 أسبوع، واتضح بأن 59% من المرضى توقفوا عن استخدام الملينات بسبب الشوفان.

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