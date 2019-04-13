زيت المورينجا .. سر جمال بشرتك وشعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) -

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن زيت المورينجا يعد بمثابة سر جمال البشرة والشعر؛ حيث أثبتت الدراسات العلمية أن هذا الزيت المستخلص من ثمار شجرة المورينجا، التي تعتبر الهند موطنها الأصلي، يتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، التي تسببها البكتيريا والفطريات.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال على موقعها الإلكتروني أن المستحضرات المحتوية على زيت المورينجا تمنح البشرة مظهرا يشع نضارة وحيوية وملمسا مخمليا.

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كما يعد زيت المورينجا عصا سحرية للتمتع بشعر ناعم كالحرير. ولهذا الغرض، يتم وضع بضع قطرات على الشعر الجاف وتدليك الشعر جيدا وتغطيته لمدة ساعة، ثم شطف الشعر جيدا.

ويعد زيت المورينجا علاجا مثاليا للشعر المجهد بفعل أشعة الشمس صيفا، والشعر المجهد بفعل سخونة المدفأة شتاء.

وإلى جانب استخداماته الجمالية، يمكن أيضا إضافة زيت المورينجا إلى الطعام؛ حيث إنه يعد كنزا من الفيتامينات والمعادن، فهو يزخر على سبيل المثال بفيتامين C وفيتامين E والكالسيوم.