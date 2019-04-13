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إطلالات متباينة بين فساتين وأزياء غير التقليدية، تتألق بها الفنانات في أول جلسة تصوير، عقب طلاقهن رسميًا، وسط تفاعل واسع من جمهورهن متأثرين بجمالهن.
"هن" يرصد أبرز جلسات تصوير التي لاقت رواجًا كبيرًا لفنانات بعد طلاقهن:
سمية الخشاب
بعد أيام من إعلان انفصالها رسميًا على يد مأذون، نشرت الفنانة سمية الخشاب جلسة تصوير جديدة لها بفستان أسود مزين بـ"إكسسوارات" فضية، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض.
مي سليم
فضلت الفنانة مي سليم الظهور بأزياء كاجوال صيفية، والتي تكون من "جيب جينز" قصيرة" بالإضافة إلى "توب" متعدد الألوان، في إطلالة "مبهجة" بعدسة المصور محمد عبدالله، في سبتمبر الماضي، عقب مرور عدة أسابيع على انفصالها، بعد طلاقها خلال فترة "شهر العسل".
غادة عادل
أثارت الفنانة غادة عادل الجدل في ذلك الوقت، من خلال ظهورها بـ"بيجامة" صفراء، ومكياج هادئ، وتركت شعرها منسدلًا، بالتزامن مع إعلان انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، بعد زواج استمر لأكثر من 20 عامًا.
ياسمين عبدالعزيز
بعد مرور ما يزيد عن 4 أشهر من إعلان طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، اختارت الفنانة ياسمين صبري الظهور في جلسة تصوير "أبيض وأسود" بفستان فاتح اللون، وتسريحة شعر انسيابية.
حققت جلسات التصوير السابقة انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، محققة آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات من متابعي الفنانات، مؤكدين أنهن أثبتن المقولة المتداولة "الستات بتحلو بعد الانفصال".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بين "بيجامة وفستان".. إطلالات الفنانات بأول "فوتو سيشن" بعد طلاقهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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