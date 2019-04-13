أضرار الشاي الأخضر حال تناوله بكميات كبيرة

الشاي الأخضر آمنًا بالنسبة لمعظم البالغين عند تناوله كمشروب بكميات معتدلة، أو عند تطبيق مستخلصه على البشرة وذلك على المدى القصير.

كما يعتبر آمنًا بالنسبة لمعظم الأشخاص عند تناوله عن طريق الفم لمدة تصل إلى عامين، لكن في بعض الحالات، يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة والإمساك. أو مشاكل في الكبد والكلى في حالات نادرة.

الشاي الأخضر غير آمن على الأرجح عند تناوله عن طريق الفم على المدى الطويل أو بجرعات عالية، يمكن أن يسبب آثار جانبية بسبب الكافيين العالي.

تقدر الجرعة المميتة من الكافيين في الشاي الأخضر بما يتراوح بين 10 و 14 جراما (150- 200 مل لكل كيلوجرام).

الأطفال

يعتبر الشاي الأخضر آمنًا للأطفال عند استخدامه بكميات موجودة عادة في الأطعمة والمشروبات أو عند استخدامه للغرغرة ثلاث مرات يوميًا لمدة تصل إلى 90 يومًا.

ومع ذلك، تم الإبلاغ عن حالات تلف الكبد للبالغين الذين استخدموا مستخلص الشاي الأخضر، لذلك، يوصي بعض الخبراء بعدم تناول مستخلص الشاي الأخضر للأطفال دون سن 18 عامًا.

الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنتِ حاملًا أو مرضعة، فإن الشاي الأخضر بكميات صغيرة، حوالي 2 كوب يوميًا، يكون آمنًا.

توفر هذه الكمية من الشاي الأخضر حوالي 200 ملغ من الكافيين، ومع ذلك، فإن شرب أكثر من 2 كوب من الشاي الأخضر يوميًا أمر غير آمن على الأرجح.

يرتبط استهلاك أكثر من 2 كوب من الشاي الأخضر يوميًا بزيادة خطر الإجهاض والتأثيرات السلبية الأخرى بسبب محتوى الكافيين.

الشاي الأخضر قد يزيد من خطر العيوب الخلقية المرتبطة بنقص حمض الفوليك، عند النساء المرضعات، ينتقل الكافيين إلى حليب الأم ويمكن أن يؤثر على الرضيع، لا تشرب كمية زائدة من الشاي الأخضر إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

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فقر الدم

شرب الشاي الأخضر قد يزيد من مرض فقر الدم.

القلق

قد يزيد الكافيين الموجود في الشاي الأخضر من القلق.

النزف

الكافيين في الشاي الأخضر قد يزيد من خطر النزيف. لا تشرب الشاي الأخضر إذا كان لديك اضطراب نزيف.

أمراض القلب

الكافيين في الشاي الأخضر قد يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب.

مرض السكري

الكافيين في الشاي الأخضر قد يؤثر على السيطرة على نسبة السكر في الدم. إذا كنت تشرب الشاي الأخضر وتعاني من مرض السكر، راقب السكر في دمك بعناية.

الإسهال

الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين. يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود في الشاي الأخضر، وخاصة عند تناوله بكميات كبيرة، إلى تفاقم الإسهال.

ارتفاع ضغط الدم

قد يزيد الكافيين الموجود في الشاي الأخضر من ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، لا يبدو أن هذا يحدث في الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على الكافيين.

متلازمة القولون العصبي

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين. يمكن أن يزيد الكافيين الموجود في الشاي الأخضر، وخاصة عند تناوله بكميات كبيرة، من الإسهال وقد يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي.

أمراض الكبد

تم ربط مستخلص الشاي الأخضر بحالات نادرة من تليف الكبد.

مستخلصات الشاي الأخضر قد تجعل مرض الكبد أسوأ، ضع في اعتبارك أن شرب الشاي الأخضر كمشروب بكميات طبيعية لا يزال على الأرجح آمنًا.

هشاشة العظام

شرب الشاي الأخضر يمكن أن يزيد من كمية الكالسيوم التي يتم التخلص منها في البول، ما يسبب هشاشة العظام، يجب أن يقتصر الكافيين على أقل من 300 ملغ يوميًا (حوالي 2-3 أكواب من الشاي الأخضر).

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